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Общество

Вопрос адвоката вызвал спор на суде по делу о гибели фельдшера в Астане

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 17:21 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Судья Меруерт Абаева 17 сентября 2026 года во время допроса следователя в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны сделала официальное замечание адвокату подсудимой по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан, передает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат Сауле Жубаниязовой Даурен Еслембекулы спросил, на основании каких конкретных обстоятельств его подзащитную привлекли в качестве подозреваемой, однако судья Меруерт Абаева сняла этот вопрос.

"Снимается в этой части, защита, поскольку все основания были указаны как в постановлении о квалификации, так и в обвинительном акте", – пояснила судья.

После этого Даурен Еслембекулы заявил, что суд ограничивает сторону защиты, и переформулировал вопрос.

"Уважаемый суд, вынужден констатировать, что суд ограничивает защиту в ее правах. Почему? Потому что я непосредственно пытаюсь здесь установить истину. Хорошо, я перефразирую. Скажите, пожалуйста, следователь, какие конкретно действия либо бездействие председателя ОСИ следствием расценены как находящиеся в причинно-следственной связи с обрушением облицовочного материала? Вопрос вам понятен или повторить?" – спросил адвокат.

На что следователь Аяжан Нусупбекова уточнила, нужно ли ей перечислить конкретные действия или бездействие председателя ОСИ, которые следствие связывает с обрушением фасада.

Даурен Еслембекулы ответил, что стороне защиты важно выяснить, какие конкретно действия либо бездействие председателя ОСИ следствие расценило как находящиеся в причинно-следственной связи с обрушением и на основании чего пришло к выводу о виновности Жубаниязовой.

После этого прокурор Нурдаулет Абуов попросил снять вопрос.

"Прошу снять данный вопрос. Ранее суд уже снимал данный вопрос. Оценка доказательств, а также вопрос о виновности Жубаниязовой будут разрешены судом", – заявил прокурор.

Даурен Еслембекулы попросил суд сделать замечание прокурору.

"Уважаемый суд, прошу сделать замечание прокурору в части того, что опять пытаются ограничить защиту в получении истины. Для чего мы тогда… Может, тогда мы, уважаемый прокурор, вообще удалимся. Сделайте 37-ой год?" – заявил адвокат.

После этого судья Меруерт Абаева сделала официальное замечание Даурену Еслембекулы.

"Суд делает вам официальное замечание с занесением в протокол судебного заседания за необоснованные ссылки на 37-ой год. Поэтому защита в рамках предъявленного обвинения может задавать следователю те вопросы, на которые она может ответить, не вдаваясь в оценку доказательств. Сейчас вы пытаетесь выяснить у следователя те вопросы, которые имеются в материалах уголовного дела и оценка которым будет дана только судом", – сказала Меруерт Абаева.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 17:21
Она бездействовала: следователь о председателе ОСИ по делу о гибели фельдшера в Астане

8 ноября 2025 года в Астане с фасада девятиэтажного дома на проспекте Тәуелсіздік, 24Б, обрушилась кирпичная облицовка. Пострадали пять человек. Среди них была 23-летняя фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан, которая первой бросилась помогать пострадавшим. На девушку обрушились кирпичи и крепление кондиционера. Несмотря на усилия врачей, 18 ноября она скончалась в больнице.

После случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса "Недоброкачественное строительство". Позднее дело дополнили еще одной статьей – 306 "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

27 августа бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова сообщила информацию о застройщике здания.

Уже 2 сентября 2026 года свидетель рассказывала об увеличении трещины в доме. О еще одном обрушении читайте в материале.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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