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Общество

Аким Костаная "поспорил" с мальчиком на 5 тысяч тенге

Мальчик, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 06:05 Фото: pexels
Забавный момент с шутливым спором между акимом Костаная и школьником попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аlau, во время посещения микрорайона Кунай аким Костанайской области Кумар Аксакалов и аким Костаная Марат Жундубаев заметили мальчика, который занимался на турнике на детской площадке.

Марат Жундубаев предложил юному спортсмену необычное испытание:

Пять тысяч дам, если пять раз подтянешься.

Мальчик справился с заданием и выполнил пять подтягиваний. Аким города сдержал слово и вручил ему пять тысяч тенге. Получив награду, довольный мальчик убежал с площадки.

17 сентября 2026 года был назначен новый аким Сатпаева, а также по согласованию с Администрацией президента и депутатами городского маслихата сменился глава Текели.

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Камила Салкымбаева
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