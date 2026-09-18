Аким Костаная "поспорил" с мальчиком на 5 тысяч тенге

Забавный момент с шутливым спором между акимом Костаная и школьником попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аlau, во время посещения микрорайона Кунай аким Костанайской области Кумар Аксакалов и аким Костаная Марат Жундубаев заметили мальчика, который занимался на турнике на детской площадке.

Марат Жундубаев предложил юному спортсмену необычное испытание:

Пять тысяч дам, если пять раз подтянешься.

Мальчик справился с заданием и выполнил пять подтягиваний. Аким города сдержал слово и вручил ему пять тысяч тенге. Получив награду, довольный мальчик убежал с площадки.

17 сентября 2026 года был назначен новый аким Сатпаева, а также по согласованию с Администрацией президента и депутатами городского маслихата сменился глава Текели.