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Общество

Абсолютный рекорд: лето 2026 года признано самым жарким в истории Казахстана

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 11:43 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили экспресс-мониторинг, который показывает, каким было лето 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно опубликованному релизу, летом 2026 года положительные аномалии температуры воздуха наблюдались на большей части Казахстана.

Прежде всего стоит отметить, что средняя температура воздуха за летний сезон превысила климатическую норму на 2,15°C и лето 2026 года стало самым жарким за весь период наблюдений.

"Наибольшие положительные аномалии температуры воздуха наблюдались на востоке Акмолинской, Карагандинской областей, в Павлодарской, большей части Восточно-Казахстанской области и области Абай".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

К примеру, максимальное положительное отклонение от климатической нормы составило +4°C и было зафиксировано на метеостанции Бес-Оба в Карагандинской области.

Кроме того, летом количество выпавших осадков оказалось ниже климатической нормы на 7,12 мм.

"Лето 2026 года характеризовалось неравномерным распределением осадков по территории Казахстана", – подытожили метеорологи.

Впрочем, лето прошло и нужно готовиться к прохладным дням. О том, каким будет октябрь 2026 года в Казахстане, можно узнать по этой ссылке. О прогнозе по всему Казахстану на 18 сентября – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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