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Общество

Более 100 тысяч беременных прошли диагностику в Казахстане

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 12:23 Фото: pexels
В Казахстане расширяют медицинскую помощь женщинам – от подготовки к беременности до послеродового восстановления. Более миллиона женщин уже получили услуги в женских консультациях, сообщает Zakon.kz.

Женские консультации работают на базе 425 организаций первичной медико-санитарной помощи и 24 областных перинатальных центров. Для пациенток организованы отдельные регистратуры, процедурные кабинеты и центры планирования семьи. Доля беременных, вставших на учет до 10 недель, выросла на 18% и достигла 71%, сообщили в Минздраве.

Для раннего выявления врожденных пороков развития плода при перинатальных центрах работают "Клиники одного дня". Беременные могут пройти необходимые исследования в рамках гарантированной медицинской помощи и получить результаты в короткие сроки.

По данным Минздрава, диагностикой охвачены более 100 тыс. беременных, которым оказано свыше 500 тыс. услуг. Выявляемость пороков развития плода выросла на 13%, а младенческая смертность от пороков развития снизилась на 15%.

Кроме того, действует программа "Аналар саулыгы", предусматривающая бесплатные обследования женщин при подготовке к беременности. Ежегодно в Казахстане принимают более 300 тыс. родов.

Ранее осужденный за истязание в течение трех месяцев беременной жены казахстанец дошел до суда высшей инстанции, чтобы смягчить наказание.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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