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Общество

69 подростков задержали за наркопреступления в Казахстане с начала учебного года

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МВД Казахстана обратилось к родителям с призывом внимательнее следить за поведением и окружением подростков. С начала учебного года за наркопреступления задержали 69 несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, полиция провела в школах и других учебных заведениях страны около 16 тыс. профилактических мероприятий. Более 5 тыс. из них прошли с участием педагогов, психологов и врачей-наркологов.

Среди задержанных подростков 40 подозреваются в сбыте наркотиков, 27 – в хранении в особо крупных размерах, еще двое – в рекламе и пропаганде наркотиков. В МВД уточнили, что среди них 52 мальчика и 17 девочек.

Начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов призвал родителей обращать внимание на внезапное появление у детей денег или дорогих вещей, скрытность в телефоне и переписке, подозрительные скриншоты. Среди возможных признаков причастности к наркообороту он назвал свертки, пакетики, изоленту и электронные весы.

В МВД также напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления в Казахстане наступает с 16 лет.

Ранее в Алматы патрульные экипажа "Буран-613" задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Злоумышленник пытался убежать от полицейских, на ходу сбрасывая одежду и вещи.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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