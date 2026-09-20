Грозы, град и шквал ожидаются в Казахстане 21 сентября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 21 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. В восточных, центральных и юго-восточных регионах пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра.

На юго-востоке прогнозируется сильный дождь, возможны град и шквал. Ночью и утром в западных, северо-западных, северных, восточных и центральных регионах ожидается туман.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Павлодарской и Карагандинской областях, областях Абай и Жетысу, на западе, юге и востоке Восточно-Казахстанской, юге, севере, востоке и в центре Акмолинской, востоке Северо-Казахстанской, западе, севере и в центре Мангистауской, юге и востоке Алматинской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях, области Улытау, на западе, юге и в центре Актюбинской, западе, севере и востоке Карагандинской, юге Атырауской, северо-востоке Мангистауской, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, северо-западе и юге области Абай, севере, юге, востоке и в центре области Жетысу.

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