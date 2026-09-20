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Опубликовано штормовое предупреждение на 21 сентября

погода, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 17:08 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 21 сентября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы временами ожидаются дождь и гроза, порывы ветра до 17 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, днем ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 17-22 м/с.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 17:08
Ночью до +6°C, днем до +32°C: погода в трех мегаполисах Казахстана

Ночью на севере, в центре и на юге Алматинской области, днем на юге, востоке и в горных районах ожидаются дождь и гроза. На севере, юге и в горных районах временами ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и востоке – высокая. В Конаеве ночью ожидаются дождь и гроза, временами порывы ветра 17-22 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, в центре и горных районах области Жетысу ожидаются дождь и гроза. Днем – дождь и гроза, в горных районах – сильный дождь, град и шквал. На юге, востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане временами ожидаются дождь и гроза.

В области Улытау на юге ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Карагандинской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке – туман. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и востоке области – чрезвычайная. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром также ожидается туман.

Ночью и утром на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на востоке и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере и в центре области Абай ожидается туман. На востоке и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и юге – чрезвычайная. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Акмолинской области ожидается туман. На юге, севере, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь и гроза. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке и юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

На западе и в центре Мангистауской области ожидаются дождь и гроза. На западе ожидается высокая пожарная опасность, на севере и в центре она сохраняется, на северо-востоке – чрезвычайная. В Актау утром и днем ожидаются дождь и гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе и севере Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром также ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке и в центре Павлодарской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

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Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 21 сентября.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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