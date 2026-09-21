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Общество

"Эту проблему никто не смог решить": в правительстве отреагировали на поручение Токаева о дорогах

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 15:53 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Казахстане планируют усилить контроль за реализацией дорожных проектов, оперативно реагировать на обращения граждан и не допускать срыва сроков их реализации, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее поручение 19 сентября 2026 года дал глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан":

"Правительству и акимам предстоит обратить самое пристальное внимание на качество внутригородских и "страновых" дорог, то есть тех дорог, которые за пределами больших и малых городов. Это наша "ахиллесова пята", это надо признать. Эту проблему никто не смог решить (что само по себе позорно) или попросту не захотел, а это уже саботаж. Примем меры по всей строгости закона".

Сегодня, 21 сентября, премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по реализации поручений президента. Из распространенного релиза правительства следует, что министр транспорта Нурлан Сауранбаев доложил о состоянии дорожной инфраструктуры и мерах по дальнейшему улучшению качества.

По данным министерства, требованиям соответствуют 94% дорог республиканского значения и 91% областных и районных дорог. По улицам населенных пунктов данный показатель составляет 71%. При этом порядка 58% поступающих обращений по состоянию дорожной сети приходится на местные дороги, в том числе 47% – на улицы населенных пунктов.

министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 15:53

Фото: primeminister.kz

Как отмечается, в целях дальнейшего повышения качества строительства и развития автодорожной отрасли создана единая база используемых материалов, пересмотрены подходы к применению битума, внедрен пятиступенчатый контроль качества при строительстве, повышена ответственность подрядчиков. Также планируется усилить ответственность местных исполнительных органов за расходование средств трансфертов общего характера с учетом приоритетности проектов.

"Глава государства поручил обратить самое пристальное внимание на внутригородские дороги и дороги за пределами больших и малых городов. Министерству транспорта совместно с акиматами поручено усилить контроль за реализацией дорожных проектов, оперативно реагировать на обращения граждан и не допускать срыва сроков их реализации".Пресс-служба правительства РК
премьер-министр РК Олжас Бектенов, совещание, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 15:53

Фото: primeminister.kz

Сообщается, что координация работы по исполнению поручений закреплена за первым заместителем премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 15:53
Токаев поручил усилить борьбу с граффити в Астане

Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов поручил МВД "подготовить предложения по внесению изменений в законодательство в целях установления полного запрета на все виды "граффити", наносящие ущерб общественным местам, для недопущения вандализма и хулиганства".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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