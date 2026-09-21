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Общество

Полмиллиарда тенге "утаили" от государства казахстанские ЧСИ – как им это удалось

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 19:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прокуратура Павлодарской области выявила массовые нарушения налогового законодательства среди частных судебных исполнителей (ЧСИ). Специалисты установили факты систематического сокрытия реальных доходов, передает Zakon.kz.

Об этом 21 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Как показал анализ налоговой дисциплины, из 73 проверенных частных судебных исполнителей региона 53 человека скрывали свои реальные заработки и не отражали их в отчетности.

После вмешательства прокуратуры нарушители добровольно задекларировали доходы на общую сумму 535,6 млн тенге.

"По итогам камерального контроля в бюджет начислено и уплачено более 53 млн тенге индивидуального подоходного налога. Кроме того, взыскано 10,2 млн тенге пени за несвоевременную уплату налогов", – рассказали в прокуратуре региона.

Ранее прокуратура вскрыла опасные нарушения в автобусных парках Алматы.

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Канат Болысбек
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