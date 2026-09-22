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Общество

До +41,5°C в тени: август 2026 года в Казахстане так и не смог побить исторические рекорды жары

Жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 09:48 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Август 2026 года в Казахстане оказался относительно жарким, однако обновить исторические температурные рекорды не удалось. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет".

Известно, что самая высокая температура августа была зафиксирована 15 августа в Туркестане – +41,5°С. При этом исторический максимум для города составляет +46,5°С.

В Павлодаре 11 августа воздух прогрелся до +37,3°С, однако рекорд 2002 года – +40,6°С – остался непобитым.

14 августа в Караганде температура достигла +36,4°С, тогда как абсолютный максимум здесь составляет +40,2°С.

Очень жарко было и в Алматы.

"16 августа температура поднялась до +38,6 С, 28 августа – до +35,8°С, а 31 августа – до +36,8°С. Однако рекорд +40,5°С, установленный в 1944 году, обновить также не удалось".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, отмечают метеорологи, август отметился сильными дождями.

К примеру, 17 августа на метеостанции Ертис в Павлодарской области выпало 43 мм осадков – больше месячной нормы 39 мм. А 26 августа на метеостанции Теректы в Восточно-Казахстанской области выпало 37 мм при норме 29 мм.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 09:48
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С прогнозом погоды на 22-24 сентября 2026 года по всей стране можно ознакомиться по следующей ссылке. Также уже известно, каким будет октябрь 2026 года в Казахстане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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