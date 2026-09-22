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Общество

Фасад начал рушиться на новом ЖК в Алматинской области: кого наказали на 43 млн тенге

Дом, жилье, квартира, квартиры, дома, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 09:52 Фото: Zakon.kz
В Казахстане судились застройщик и поставщик фасадных плит, сообщает Zakon.kz.

По информации Верховного суда (ВС РК), фасадные плиты поставили для строительства жилого комплекса в Алматинской области. После выявления дефектов поставщик заменил некачественные плиты. Но после повторного монтажа панели вновь начали разрушаться. На площади более 2,8 тыс. кв. м были выявлены многочисленные трещины.

"Лабораторные исследования подтвердили несоответствие показателей прочности и плотности плит установленным требованиям. Застройщику пришлось за свой счет демонтировать и заменить дефектные плиты, а также выполнить сопутствующие работы. На это он потратил почти 23 млн тенге. При этом ранее застройщик уже взыскивал с поставщика 19,35 млн тенге – стоимость некачественного товара", – сообщили в суде 22 сентября 2026 года.

Обращаясь в суд повторно, застройщик указал, что плохое качество поставленной продукции привело его к убыткам на общую сумму более 43 млн тенге. В них вошли расходы по устранению последствий поставки дефектных плит.

Поставщик плит не согласился с иском, утверждая, что разрушение панелей произошло из-за нарушения строителем технологии их монтажа.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству в специализированном межрайонном суде города Астаны стороны заявили ходатайства о применении экстерриториальной подсудности. Определением суда дело было передано в специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области.

"Суд, рассмотрев дело, установил причинную связь между понесенными истцом расходами и ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по качеству товара. Доводы ответчика о нарушении технологии монтажа подтверждения не нашли", – сообщили в ВС.

Суд первой инстанции взыскал с ответчика в пользу истца 43,5 млн тенге убытков, а также 4,3 млн тенге судебных расходов.

В апелляционном порядке судебный акт оставлен без изменения.

Известная казахстанская певица Макпал Жунусова ранее пожаловалась на качество ремонта ее дома, проведенного менее года назад: на показанном видео рушится облицовка.

В Казахстане с 1 июля 2026 года вступил в силу новый Строительный кодекс. Теперь регулирование охватывает весь жизненный цикл строительного объекта – от планирования территории и разработки проекта до строительства, ввода в эксплуатацию и дальнейшего использования.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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