Военную технику "уронили" на трассе в Алматинской области: кого и как наказал суд

В специализированном межрайонном суде Конаева сегодня, 3 февраля 2025 года, рассмотрели дело в отношении водителя КамАЗа, который "уронил" боевую технику на трассе в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривалось по части 1 статьи 610 КоАП "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб".

Согласно материалам дела, 15 января 2025 года в 13:25 водитель М. управлял грузовым КамАЗом, перевозившим военную технику на трале. Во время поворота на 56 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, из-за отсутствия стопоров, два многофункциональных тягача легкого бронирования (МТЛБ) съехали с трала.

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Один из них столкнулся с металлическим ограждением, а второй, под управлением водителя Т., врезался в автомобиль марки Sang Yong Action.

В результате происшествия, к счастью, пострадавших не было.

В судебном заседании М. вину свою признал и просил строго не наказывать.

Потерпевший, представитель Военной полиции О. подтвердили обстоятельства, указанные в протоколе, просили суд назначить ему наказание в соответствии с законом.

В результате суд учел смягчающие обстоятельства (по данной статье преступление совершено впервые, обвиняемый воспитывает пятерых несовершеннолетних детей) и на основании части 2 статьи 829-11 КоАП сократил штраф на 30%, назначив административное взыскание в виде штрафа в размере 55 048 тенге.

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