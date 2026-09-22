Несколько VIP-иномарок устроили беспредел на БАКАД: чем все закончилось
Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области, установлены и привлечены к административной ответственности семь нарушителей. Авто водворены на специализированную стоянку.
"21 сентября 2026 года на информационном канале "egov.press" опубликовано видео, на котором зафиксировано движение семи автомобилей с грубыми нарушениями ПДД. В порядке оперативного реагирования сотрудниками УП Карасайского района проведены розыскные мероприятия. В отношении водителей составлены протоколы по 17 статьям КоАП РК", – сообщил начальник ДП Алматинской области Мейрам Абикеев.
Полиция выяснила, что 17 сентября около 15:30 водители выехали из микрорайона Калкаман города Алматы и проследовали по дороге Алматы – Бишкек, после чего выехали на БАКАД, где и допустили ряд нарушений ПДД.
В частности, зафиксированы:
- нарушения правил маневрирования;
- расположения транспортных средств на проезжей части;
- проезда перекрестков;
- перевозки пассажиров и использования ремней безопасности;
- создание аварийной ситуации.
Полиция призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД и не допускать действий, создающих угрозу жизни и здоровью других участников движения.
Буквально сегодня, 22 сентября 2026 года, премьер-министр Олжас Бектенов поручил пересмотреть подход к наказанию злостных нарушителей ПДД и предложил кратно увеличивать штрафы в зависимости от количества нарушений. МВД планирует в Курултае поднять вопрос лишения некоторых водителей дисконтов при оплате штрафов.