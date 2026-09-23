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Общество

Какой будет погода в Казахстане 24 сентября 2026 года – прогноз

осень, люди, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 17:57 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 24 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в западной половине страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

"В восточной половине Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, днем на западе, юге – с пыльной бурей. Ночью и утром на северо-западе, севере, востоке, в центре РК ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем, по данным метеорологов, в ряде регионов республики ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Павлодарской области, на северо-западе, востоке, юге Карагандинской области, на севере области Абай, на западе, востоке Восточно-Казахстанской, на востоке, в центре Акмолинской, на востоке, юге Северо-Казахстанской, на западе, севере, в центре Мангистауской, на севере, востоке Атырауской, на востоке Актюбинской, на юге, востоке Алматинской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, в области Улытау, Жетысу, на западе, юге, северо-востоке, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Карагандинской, на западе, севере, юге Акмолинской, на юге Атырауской, на северо-востоке Мангистауской, на юго-востоке, юге Восточно-Казахстанской области, на северо-западе, юге, востоке области Абай.

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Ранее синоптики предупредили, что на Казахстан в ближайшие дни обрушатся резкое похолодание и заморозки до -2°С. Подробнее о прогнозе погоды на 24-26 сентября 2026 года – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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