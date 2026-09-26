Где и когда ограничат движение в Астане из-за концерта Кайрата Нуртаса

В столице Казахстана движение у "Астана Арены" временно ограничат во время концерта Кайрата Нуртаса. Об этом проинформировали в городском акимате, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие казахстанского исполнителя запланировано на предстоящее воскресенье, 27 сентября 2026 года, в 19:00.

"В связи с проведением мероприятия для обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения зрителей будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" – со стороны Ледового дворца "Алау" (ул. Марко Поло) и велотрека "Сарыарка" (ул. Месроп Маштоц)", – сообщили в пресс-службе акимата Астаны сегодня, 26 сентября.

Ранее сообщалось, что для удобства гостей концерта и снижения транспортной нагрузки будут организованы специальные шаттл-басы. С 16:00 они начнут отправляться с четырех парковочных зон города до стадиона "Астана Арена". Здесь можно будет оставить автомобиль и продолжить путь до стадиона на шаттл-басе.

После завершения концерта шаттл-басы доставят зрителей обратно к тем же парковочным зонам по следующим адресам: парковка у Столичного цирка;

⁠парковка у мечети "Хазрет Султан";

парковка у спортивного комплекса "Қазақстан" по улице Кажымукана;

парковка у мечети "Нұр-Сұлтан" (Бас Мешіт).

Также зрители могут воспользоваться легкорельсовым транспортом "Тарлан Астана", который позволит быстро и удобно добраться до места проведения концерта.

"Рекомендуется заранее планировать маршрут и по возможности воспользоваться общественным транспортом или шаттл-маршрутами, чтобы избежать заторов и сложностей с парковкой в районе стадиона", – добавили в пресс-службе акимата Астаны, обращаясь к жителям и гостям столицы.

Тем временем в Алматы сразу 78 автобусов изменят схему движения и 9 троллейбусов перестанут ходить. Причина – Almaty Marathon 2026.