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Общество

Где и когда ограничат движение в Астане из-за концерта Кайрата Нуртаса

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 13:58 Фото: pixabay
В столице Казахстана движение у "Астана Арены" временно ограничат во время концерта Кайрата Нуртаса. Об этом проинформировали в городском акимате, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие казахстанского исполнителя запланировано на предстоящее воскресенье, 27 сентября 2026 года, в 19:00.

"В связи с проведением мероприятия для обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения зрителей будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" – со стороны Ледового дворца "Алау" (ул. Марко Поло) и велотрека "Сарыарка" (ул. Месроп Маштоц)", – сообщили в пресс-службе акимата Астаны сегодня, 26 сентября.

Ранее сообщалось, что для удобства гостей концерта и снижения транспортной нагрузки будут организованы специальные шаттл-басы. С 16:00 они начнут отправляться с четырех парковочных зон города до стадиона "Астана Арена". Здесь можно будет оставить автомобиль и продолжить путь до стадиона на шаттл-басе.

После завершения концерта шаттл-басы доставят зрителей обратно к тем же парковочным зонам по следующим адресам:

  • парковка у Столичного цирка;
  • ⁠парковка у мечети "Хазрет Султан";
  • парковка у спортивного комплекса "Қазақстан" по улице Кажымукана;
  • парковка у мечети "Нұр-Сұлтан" (Бас Мешіт).

Также зрители могут воспользоваться легкорельсовым транспортом "Тарлан Астана", который позволит быстро и удобно добраться до места проведения концерта.

"Рекомендуется заранее планировать маршрут и по возможности воспользоваться общественным транспортом или шаттл-маршрутами, чтобы избежать заторов и сложностей с парковкой в районе стадиона", – добавили в пресс-службе акимата Астаны, обращаясь к жителям и гостям столицы.

Тем временем в Алматы сразу 78 автобусов изменят схему движения и 9 троллейбусов перестанут ходить. Причина – Almaty Marathon 2026.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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