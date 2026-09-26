Где и когда ограничат движение в Астане из-за концерта Кайрата Нуртаса
Мероприятие казахстанского исполнителя запланировано на предстоящее воскресенье, 27 сентября 2026 года, в 19:00.
"В связи с проведением мероприятия для обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения зрителей будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" – со стороны Ледового дворца "Алау" (ул. Марко Поло) и велотрека "Сарыарка" (ул. Месроп Маштоц)", – сообщили в пресс-службе акимата Астаны сегодня, 26 сентября.
Ранее сообщалось, что для удобства гостей концерта и снижения транспортной нагрузки будут организованы специальные шаттл-басы. С 16:00 они начнут отправляться с четырех парковочных зон города до стадиона "Астана Арена". Здесь можно будет оставить автомобиль и продолжить путь до стадиона на шаттл-басе.
После завершения концерта шаттл-басы доставят зрителей обратно к тем же парковочным зонам по следующим адресам:
- парковка у Столичного цирка;
- парковка у мечети "Хазрет Султан";
- парковка у спортивного комплекса "Қазақстан" по улице Кажымукана;
- парковка у мечети "Нұр-Сұлтан" (Бас Мешіт).
Также зрители могут воспользоваться легкорельсовым транспортом "Тарлан Астана", который позволит быстро и удобно добраться до места проведения концерта.
"Рекомендуется заранее планировать маршрут и по возможности воспользоваться общественным транспортом или шаттл-маршрутами, чтобы избежать заторов и сложностей с парковкой в районе стадиона", – добавили в пресс-службе акимата Астаны, обращаясь к жителям и гостям столицы.
Тем временем в Алматы сразу 78 автобусов изменят схему движения и 9 троллейбусов перестанут ходить. Причина – Almaty Marathon 2026.