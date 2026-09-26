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Общество

Трагедия на Каспии: в ЗКО состоялись похороны военнослужащих, погибших во время учений в Мангистау

Военные учения, военно-морские силы Республики Казахстан, военно-морские силы РК, ВМС РК, учения военно-морских сил РК, Каспий, Каспийское море, военные учения на Каспии, военные учения на Каспийском море, гибель военнослужащих на Каспийском море, гибель военнослужащих на Каспи, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 14:29 Фото: Министерство обороны РК
Сегодня, 26 сентября 2026 года, состоялись похороны военнослужащих из Западно-Казахстанской области, погибших в результате трагического происшествия в Мангистауской области. Об этом проинформировали в пресс-службе акимата ЗКО, сообщает Zakon.kz.

В траурном мероприятии приняли участие аким ЗКО Нариман Турегалиев, депутаты Курултая РК Турарбек Тилемисов и Муратбек Мухамедиев, прокурор ЗКО Нурбек Уласбекулы, представители Вооруженных сил, а также известные общественные деятели и сослуживцы.

Участники церемонии выразили искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов. В память о защитниках Отечества был прочитаны молитвы и совершены поминальные обряды.

Отмечается, что по поручению главы государства семьям военнослужащих оказывается вся необходимая всесторонняя помощь, включая государственные социальные выплаты, материальная поддержка и полное содействие в организации поминальных мероприятий.

Для аккумуляции средств ранее был определен специальный фонд. Все аккумулированные ресурсы будут направлены семьям погибших и пострадавшим на принципах полной адресности и прозрачности, под строгим контролем государственных и правоохранительных органов.

Акимат Западно-Казахстанской области выражает глубокие соболезнования семьям, родителям и близким погибших военнослужащих.

Накануне, 25 сентября, в 08:45 в аэропорт Уральска специальным рейсом были доставлены тела западноказахстанских военнослужащих Жениса Темиргалиева, Умирбека Омирзака и Ақжайыка Гилажа, погибших в Мангистау.

Позднее стало известно, что в этот же день в 19:00 в аэропорт Уральска спецрейсом доставили тело сержанта Мансура Гумарова.

"Церемония прощания с погибшим состоится 27 сентября в селе Жубан Акжаикского района", – сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с погибшими военнослужащими состоялась в Мангистауской области.

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Трагедия на Каспии: глава Минобороны встретился с семьями погибших военнослужащих

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

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После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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