Опубликовано штормовое предупреждение на 27 сентября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 27 сентября 2026 года. В списке оказался весь Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Акмолинской области ожидается туман. Днем на западе и юге порывы ветра 15-18 м/с. Ночью на западе, севере и юге ожидаются заморозки -3°C. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге – чрезвычайная. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Материал по теме Грозовые дожди и заморозки до -2°С: опубликован обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту

В Шымкенте утром и днем ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь и гроза. Днем на севере – пыльная буря. На западе, севере, в горных и предгорных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане временами ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке области Жетысу ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью на юге, днем на западе, востоке и юге – порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на востоке на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C. На северо-западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и в центре – чрезвычайная. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке области Улытау ожидается туман. Днем на западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на северо-западе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На западе, севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На юге и юго-востоке ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. Днем на юге и востоке ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Ночью на севере ожидаются заморозки -2°C. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке и в центре – чрезвычайная.

Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. Ночью на юго-западе, днем на востоке, юге и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на западе и в центре ожидаются заморозки -2°C. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и востоке – чрезвычайная. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе и севере Павлодарской области ожидается туман. Ночью на западе и севере ожидаются заморозки -3°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге – чрезвычайная. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман, ночью на поверхности почвы заморозки -1°C.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юге, днем на севере, востоке и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в горных районах ожидаются заморозки -2°C. На востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке и юге – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром в горных районах – туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ночью ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе и севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе ожидаются заморозки -2°C. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе и севере Костанайской области ожидается туман. Ночью на севере ожидаются заморозки -2°C.

Днем на юге Кызылординской области ожидаются дождь и гроза. Днем на севере и в центре – пыльная буря, порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре ожидается высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.днем на юге Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. г. Кызылорда: сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, что на Казахстан надвигаются ночные заморозки.