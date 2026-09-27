#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
441.88
503.61
5.24
События

Опубликовано штормовое предупреждение на 28 сентября

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 17:16 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 28 сентября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 16 областях, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте днем ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь и гроза. Днем на севере – пыльная буря. На западе, севере, в горных и предгорных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. Днем на юге и востоке – порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на севере ожидаются заморозки -3°C. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке и в центре – чрезвычайная.

В Мангистауской области на северо-западе и юге ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. На западе, севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай на севере и юго-западе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на западе и в центре ожидаются заморозки -2°C. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и востоке – чрезвычайная. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке и в центре Павлодарской области ожидается туман. Ночью на западе и юге ожидаются заморозки -2°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере – чрезвычайная. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман, ночью на поверхности почвы – заморозки -1°C.

Ночью и утром на севере и востоке области Улытау ожидается туман. На западе и севере ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью на юге, днем на севере, востоке и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на западе и севере ожидаются заморозки -3°C. На северо-западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и в центре – чрезвычайная. В Караганде ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Акмолинской области ожидается туман. Днем на западе и юге порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на севере и востоке ожидаются заморозки -2°C. На востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге – чрезвычайная, на западе также ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На севере и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке и в горных районах ожидаются заморозки -3°C. На востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке и юге – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман, ночью – заморозки -1...-3°C.

Ночью на северо-западе и в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром в горных районах – туман. На северо-востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу на востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе и севере на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. Днем на юго-западе порывы ветра 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман, ночью на поверхности почвы заморозки -1°C.

Ночью и утром на западе и севере Костанайской области ожидается туман. Днем на юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на севере – заморозки -2°C.

На юге и юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре и на юге Кызылординской области ожидаются дождь и гроза. Днем в центре – шквал и пыльная буря, порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре – высокая. В Кызылорде временами ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 17:16
Алматы, Астану и еще несколько городов накроет грязный воздух в понедельник

Ранее синоптики рассказали, что заморозки ударят в ряде регионов Казахстана 28 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря
17:28, 13 сентября 2026
Опубликовано штормовое предупреждение на 14 сентября
погода
17:08, 20 сентября 2026
Опубликовано штормовое предупреждение на 21 сентября
шторм
17:20, 22 августа 2026
Опубликовано штормовое предупреждение на 23 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Виктория Бутолина на Азиатских играх в Японии
17:13, Сегодня
Виктория Бутолина остановилась в шаге от медали на Азиатских играх в Японии
Анастасия Рыпакова
17:01, Сегодня
Анастасия Рыпакова не вошла в ТОП-10 в финале Азиады-2026 по лёгкой атлетике
Бибисара Асаубаева
17:00, Сегодня
Казахстанские шахматистки завоевали "серебро" Олимпиады
Александр Шевченко
16:54, Сегодня
Казахстанские теннисисты с побед стартовали на Азиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: