Опубликовано штормовое предупреждение на 28 сентября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 28 сентября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 16 областях, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте днем ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь и гроза. Днем на севере – пыльная буря. На западе, севере, в горных и предгорных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. Днем на юге и востоке – порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на севере ожидаются заморозки -3°C. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке и в центре – чрезвычайная.

В Мангистауской области на северо-западе и юге ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. На западе, севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай на севере и юго-западе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на западе и в центре ожидаются заморозки -2°C. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и востоке – чрезвычайная. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке и в центре Павлодарской области ожидается туман. Ночью на западе и юге ожидаются заморозки -2°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере – чрезвычайная. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман, ночью на поверхности почвы – заморозки -1°C.

Ночью и утром на севере и востоке области Улытау ожидается туман. На западе и севере ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью на юге, днем на севере, востоке и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на западе и севере ожидаются заморозки -3°C. На северо-западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и в центре – чрезвычайная. В Караганде ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Акмолинской области ожидается туман. Днем на западе и юге порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на севере и востоке ожидаются заморозки -2°C. На востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге – чрезвычайная, на западе также ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На севере и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке и в горных районах ожидаются заморозки -3°C. На востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке и юге – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман, ночью – заморозки -1...-3°C.

Ночью на северо-западе и в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром в горных районах – туман. На северо-востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу на востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе и севере на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. Днем на юго-западе порывы ветра 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман, ночью на поверхности почвы заморозки -1°C.

Ночью и утром на западе и севере Костанайской области ожидается туман. Днем на юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на севере – заморозки -2°C.

На юге и юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре и на юге Кызылординской области ожидаются дождь и гроза. Днем в центре – шквал и пыльная буря, порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре – высокая. В Кызылорде временами ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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