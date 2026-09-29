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Общество

Скрывали 26 млрд тенге от детей: у алиментщиков в Астане начали забирать спецтехнику

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 09:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прокуратура Астаны провела проверку исполнения судебных решений о взыскании алиментов. В ходе проверки выявлено более 5 тысяч фактов бездействия судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, 5,5 тысячи должников скрывали реальные доходы на общую сумму 26 млрд тенге.

Тогда прокуроры предложили новый способ взыскания задолженности – обращать взыскание на специальную технику должников, которую ранее не учитывали судебные исполнители.

В результате удалось выявить 126 единиц строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники общей стоимостью около 2 млрд тенге.

На сегодняшний день прокуратура взыскала более 2 млрд тенге алиментов в пользу 2,5 тысячи детей.

Кроме того, по итогам проверки в Министерство юстиции внесен акт надзора. В нем поставлен вопрос об обеспечении взыскания задолженности за счет выявленных доходов и спецтехники, а также о привлечении виновных лиц к ответственности.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 09:56
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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