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Общество

Топор, бита, телескопическая палка: с чем заезжают водители в Алматы

найденные в машине алматинца топор и бита, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 10:00 Фото: ДП Алматы
В Алматы обычные проверки на экологических постах порой заканчиваются находками, которые при определенных обстоятельствах могут представлять угрозу, сообщает Zakon.kz.

Например, в Жетысуском районе на посту "Нура" сотрудники полиции остановили автомобиль Subaru. При проверке в салоне обнаружили складную телескопическую палку. На место вызвали оперативную группу.

Телескопическая палка (дубинка) – складная металлическая, пластиковая или резиновая трубка, которая раздвигается по принципу телескопа. При резком взмахе или нажатии на кнопку увеличивается в длине в 2-3 раза, превращаясь в жесткий стержень для нанесения ударов. В большинстве стран СНГ (включая Казахстан) телескопические дубинки классифицируются как холодное оружие ударно-дробящего действия.

А на посту "Кокжиек" в багажнике другого автомобиля полицейские нашли топор и биту.

"Теперь полицейским предстоит установить, зачем водители перевозили эти предметы и не связаны ли находки с другими правонарушениями. По обоим фактам начато производство", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы.

В метро Алматы обычный досмотр тоже закончился уголовным расследованием. Поведение одного из мужчин показалось стражам порядка подозрительным. При проверке в кармане его куртки обнаружили сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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