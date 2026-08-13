Пожизненно посадили убийцу студентки Нурай Серикбай

13 августа 2026 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента огласили приговор по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда 28-летний Шерхан Аймахан приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием в учреждении чрезвычайной безопасности.

Осужденный признан виновным в убийстве с особой жестокостью, сталкинге, принуждении к вступлению в брак.

11 января 2026 года в Шымкенте знакомый зарезал 21-летнюю студентку Нурай Серикбай и скрылся. Его задержали.

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Родные погибшей рассказали, что она была знакома с подозреваемым около года – они встретились на свадьбе. Позже мужчина выкрал Нурай, но ей удалось сбежать. После этого он начал ее преследовать, угрожать и запугивать.

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1 апреля стало известно, что подозреваемого после двух экспертиз направили на принудительное лечение. А 30 апреля стало известно, что Аймахан признан вменяемым.

