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События

Пожизненно посадили убийцу студентки Нурай Серикбай

Нурай Серикбай, молоток судьи , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:52 Фото: Zakon.kz
13 августа 2026 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента огласили приговор по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда 28-летний Шерхан Аймахан приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием в учреждении чрезвычайной безопасности.

Осужденный признан виновным в убийстве с особой жестокостью, сталкинге, принуждении к вступлению в брак.

11 января 2026 года в Шымкенте знакомый зарезал 21-летнюю студентку Нурай Серикбай и скрылся. Его задержали.

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Родные погибшей рассказали, что она была знакома с подозреваемым около года – они встретились на свадьбе. Позже мужчина выкрал Нурай, но ей удалось сбежать. После этого он начал ее преследовать, угрожать и запугивать.

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1 апреля стало известно, что подозреваемого после двух экспертиз направили на принудительное лечение. А 30 апреля стало известно, что Аймахан признан вменяемым.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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