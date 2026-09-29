Кадры из кыргызского фильма выдают за реальные события в армии Казахстана: что известно

Спустя год в казахстанском информационном пространстве анонимные аккаунты вновь распространяют кадры, которые выдают за реальные события в Вооруженных силах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В частности, пользователи социальной сети Threads массово публикуют фрагменты художественного фильма "Баткен" киностудии "Кыргызфильм", представляя их как реальные кадры.

При этом к видеоматериалам добавляются эмоционально окрашенные комментарии и деструктивные призывы, которые могут вводить пользователей в заблуждение и способствовать росту социальной напряженности.

29 сентября 2026 года Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте РК призывает пользователей не становиться инструментом распространения подобных информационных манипуляций.

Также казахстанцам настоятельно напоминают, что распространение ложной и заведомо ложной информации может повлечь установленную законодательством ответственность.

"Не распространяйте непроверенную информацию. Проверяйте факты и не позволяйте манипулировать общественным мнением". Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте РК

Стоит отметить, что 28 сентября 2026 года в пресс-службе Министерства обороны призвали не распространять слухи о двух матросах срочной службы из Мангистау. Кроме того, в Казнете в тот же день появился фейк о смерти казахстанского солдата.