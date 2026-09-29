Кадры из кыргызского фильма выдают за реальные события в армии Казахстана: что известно
В частности, пользователи социальной сети Threads массово публикуют фрагменты художественного фильма "Баткен" киностудии "Кыргызфильм", представляя их как реальные кадры.
При этом к видеоматериалам добавляются эмоционально окрашенные комментарии и деструктивные призывы, которые могут вводить пользователей в заблуждение и способствовать росту социальной напряженности.
29 сентября 2026 года Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте РК призывает пользователей не становиться инструментом распространения подобных информационных манипуляций.
Также казахстанцам настоятельно напоминают, что распространение ложной и заведомо ложной информации может повлечь установленную законодательством ответственность.
"Не распространяйте непроверенную информацию. Проверяйте факты и не позволяйте манипулировать общественным мнением".Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте РК
Стоит отметить, что 28 сентября 2026 года в пресс-службе Министерства обороны призвали не распространять слухи о двух матросах срочной службы из Мангистау. Кроме того, в Казнете в тот же день появился фейк о смерти казахстанского солдата.