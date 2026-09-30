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Общество

Хорошую новость объявили жителям Астаны перед выходными

Цены на мясо, стоимость мяса, мясо, мясная продукция, мясной цех, цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 19:31 Фото: Zakon.kz
В Астане на ярмарке представят более 400 тонн продукции из двух крупных регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 30 сентября 2026 года, поделились в столичном акимате:

"В эти выходные, 3 и 4 октября, в столице пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию в Астане представят товаропроизводители Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей".

Фермеры Восточно-Казахстанской области представят на торговых прилавках более 50 видов товаров: мясо, молочную продукцию, рыбу, мед и продукты пчеловодства, растительное масло, крупы, колбасные изделия, кумыс, национальные продукты и многое другое.

От Актюбинской области в ярмарке примут участие свыше 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, а также фермеры из 12 районов региона.

"Всего из двух областей в столицу доставят более 400 тонн различной продукции".Пресс-служба акимата Астаны

Согласно предоставленной информации, ярмарка традиционно пройдет на территории ипподрома по адресу: ул. Қарқаралы, 1.

18 сентября 2026 года акимат Алматы обратился с хорошей новостью к жителям. В День города, 20 сентября, в мкр. "Казахфильм" Бостандыкского района состоялось открытие обновленной ярмарки выходного дня.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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