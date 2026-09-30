Хорошую новость объявили жителям Астаны перед выходными

В Астане на ярмарке представят более 400 тонн продукции из двух крупных регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 30 сентября 2026 года, поделились в столичном акимате:

"В эти выходные, 3 и 4 октября, в столице пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию в Астане представят товаропроизводители Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей".

Фермеры Восточно-Казахстанской области представят на торговых прилавках более 50 видов товаров: мясо, молочную продукцию, рыбу, мед и продукты пчеловодства, растительное масло, крупы, колбасные изделия, кумыс, национальные продукты и многое другое.

От Актюбинской области в ярмарке примут участие свыше 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, а также фермеры из 12 районов региона.

"Всего из двух областей в столицу доставят более 400 тонн различной продукции". Пресс-служба акимата Астаны

Согласно предоставленной информации, ярмарка традиционно пройдет на территории ипподрома по адресу: ул. Қарқаралы, 1.

18 сентября 2026 года акимат Алматы обратился с хорошей новостью к жителям. В День города, 20 сентября, в мкр. "Казахфильм" Бостандыкского района состоялось открытие обновленной ярмарки выходного дня.