Женщину нашли мертвой, полицейского – без сознания: в Караганде начался суд

В Караганде началось рассмотрение дела бывшего майора полиции, которого в сентябре прошлого года обнаружили без сознания на рабочем месте. В соседнем кабинете тогда нашли тело 23-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, мужчина и погибшая могли употреблять наркотические вещества. После случившегося полицейского уволили. Позже ему предъявили обвинение по статье 370 УК РК – за бездействие по службе сотрудником правоохранительного органа. С учетом тяжких последствий наказание по этой статье может достигать семи лет лишения свободы.

Первое заседание прошло в закрытом режиме. Адвокат подсудимого попросил ограничить доступ к процессу, сославшись на наличие в материалах дела сведений интимного характера и личной переписки. Суд удовлетворил ходатайство и попросил журналистов покинуть зал.

На заседание пришли мать и тетя погибшей. Их интересы представляет областная прокуратура. Родственники девушки ранее просили разрешить журналистам присутствовать на процессе.

"Прошу ходатайствовать о закрытом судебном разбирательстве, поскольку в материалах дела содержаться сведения интимного характера в отношении моего подзащитного, а также потерпевшей, частные переписки". Адвокат подсудимого Асет Тубеков

После трагедии несколько сотрудников полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности и получили строгие выговоры. Начальника отдела также уволили.

У погибшей остался пятилетний сын. Ее родственники считают, что бывший полицейский мог воспользоваться своим служебным положением, и опасаются, что ему назначат слишком мягкое наказание.

Обстоятельства произошедшего и степень ответственности подсудимого установит суд.

1 октября 2025 года в одном из опорных пунктов Караганды были найдены мертвая женщина и полицейский без сознания. Тогда же вице-министр внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что к расследованию подключили Департамент собственной безопасности. А министр внутренних дел Ержан Саденов назвал этот случай позорным.

