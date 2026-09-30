#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
440.86
500.77
5.27
Общество

Женщину нашли мертвой, полицейского – без сознания: в Караганде начался суд

Мертвая женщина и полицейский без сознания в опорном пункте Караганды: начался суд, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 00:31 Фото: Zakon.kz
В Караганде началось рассмотрение дела бывшего майора полиции, которого в сентябре прошлого года обнаружили без сознания на рабочем месте. В соседнем кабинете тогда нашли тело 23-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, мужчина и погибшая могли употреблять наркотические вещества. После случившегося полицейского уволили. Позже ему предъявили обвинение по статье 370 УК РК – за бездействие по службе сотрудником правоохранительного органа. С учетом тяжких последствий наказание по этой статье может достигать семи лет лишения свободы.

Первое заседание прошло в закрытом режиме. Адвокат подсудимого попросил ограничить доступ к процессу, сославшись на наличие в материалах дела сведений интимного характера и личной переписки. Суд удовлетворил ходатайство и попросил журналистов покинуть зал.

На заседание пришли мать и тетя погибшей. Их интересы представляет областная прокуратура. Родственники девушки ранее просили разрешить журналистам присутствовать на процессе.

"Прошу ходатайствовать о закрытом судебном разбирательстве, поскольку в материалах дела содержаться сведения интимного характера в отношении моего подзащитного, а также потерпевшей, частные переписки". Адвокат подсудимого Асет Тубеков

После трагедии несколько сотрудников полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности и получили строгие выговоры. Начальника отдела также уволили.

У погибшей остался пятилетний сын. Ее родственники считают, что бывший полицейский мог воспользоваться своим служебным положением, и опасаются, что ему назначат слишком мягкое наказание.

Обстоятельства произошедшего и степень ответственности подсудимого установит суд.

1 октября 2025 года в одном из опорных пунктов Караганды были найдены мертвая женщина и полицейский без сознания. Тогда же вице-министр внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что к расследованию подключили Департамент собственной безопасности. А министр внутренних дел Ержан Саденов назвал этот случай позорным.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
16:53, 13 октября 2025
"Позорным" назвал Саденов случай с мертвой женщиной и полицейским без сознания в Караганде
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
10:29, 01 октября 2025
В Караганде – ЧП: в опорном пункте нашли тело женщины и полицейского без сознания
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы
11:07, 21 октября 2025
Мертвая женщина и полицейский без сознания в опорном пункте Караганды: кого уволили
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Никита Михайлис не отметился результативными действиями в матче с &quot;Шанхайскими Драконами&quot;
01:11, 01 октября 2026
"Металлург" с Михайлисом и Ореховым потерпел поражение матче в КХЛ
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
00:44, 01 октября 2026
Главный тренер "Барыса" Кравец прокомментировал поражение от "Ак Барса" в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru
00:17, 01 октября 2026
Гатиятулин отреагировал на победу "Ак Барса" в домашнем матче КХЛ с "Барысом"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
00:06, 01 октября 2026
Появился видеообзор матча КХЛ "Ак Барс" - "Барыс"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: