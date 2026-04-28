Общество

Блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова обратились к казахстанцам после приговора

блогер Ерболат Жанабылов, блогер Эльмира Толегенова, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 11:42 Фото: Instagram/elt6i
Семья блогеров Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова после оглашения приговора поблагодарили суд, прокуратуру и казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео накануне, 27 апреля 2026 года, опубликовала их адвокат Гаухар Айтжанова, которая заявила: "Наконец-то закончились судебные разбирательства".

"Мы хотели бы поблагодарить суд, поблагодарить прокуратуру за принятое решение, а также всех неравнодушных, наших соотечественников за поддержку, за оказанную любовь, которую мы чувствовали. Нам наши родные все читали, говорили ваши пожелания. Даже Гаухар Алтынбековна всегда говорит: "Вот все за вас, поддерживают". Мы осознали свою ошибку. Не повторяйте ее. Поэтому искренне благодарим всех", – подчеркнула Эльмира Толегенова, обращаясь к казахстанцам.

Также всех за поддержку поблагодарил Ерболат Жанабылов.

"Всем читателям и тем, кто поддерживает нас, большое-большое вам спасибо", – сказал блогер.

27 апреля 2026 года суд в Астане вынес приговор чете блогеров Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой:

  • Жанабылов признан виновным по ст. 214 ч. 2 п. 2, по ст. 218 ч. 2 п. 1 Уголовного кодекса ("Незаконное предпринимательство", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем") и осужден к 2 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. В соответствии со ст. 63 ч. 1 Уголовного кодекса назначенное наказание считается условным, с установлением пробационного контроля на весь срок.
  • Толегенова признана виновной по тем же статьям и приговорена к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Исполнение наказания отсрочено на 2 года.

Какое имущество конфискуют у Жанабылова и Толегеновой

Судья Адильбек Баймаханов при оглашении приговора по делу супругов-блогеров разъяснил основания признания вины и назначенного наказания. После завершения процесса адвокат Гаухар Айтжанова заявила, что защита не будет обжаловать приговор.

