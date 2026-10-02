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Общество

ЧСИ незаконно снял аресты со счетов должника и не перечислил 35,6 млн тенге взыскателю

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 12:54 Фото: freepik
В Алматы частному судебному исполнителю (ЧСИ) вынесли приговор за злоупотребление полномочиями, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 2 октября 2026 года, раскрыли в прокуратуре южной столицы:

"Прокуратурой города Алматы выявлен факт незаконного снятия частным судебным исполнителем ранее наложенных арестов с банковских счетов должника. В результате незаконных действий частного судебного исполнителя должник получил возможность самостоятельно распорядиться денежными средствами, подлежащими взысканию. При этом взыскателю не были перечислены денежные средства в размере 35,6 млн тенге".

По приговору суда частный судебный исполнитель признан виновным по ч. 1 ст. 251 (злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем) Уголовного кодекса РК.

"Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью частного судебного исполнителя".Прокуратура Алматы

21 сентября 2026 года стало известно, что казахстанские ЧСИ "утаили" от государства полмиллиарда тенге. Как им это удалось, рассказали в прокуратуре Павлодарской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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