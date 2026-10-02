ЧСИ незаконно снял аресты со счетов должника и не перечислил 35,6 млн тенге взыскателю
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В Алматы частному судебному исполнителю (ЧСИ) вынесли приговор за злоупотребление полномочиями, сообщает Zakon.kz.
Подробности сегодня, 2 октября 2026 года, раскрыли в прокуратуре южной столицы:
"Прокуратурой города Алматы выявлен факт незаконного снятия частным судебным исполнителем ранее наложенных арестов с банковских счетов должника. В результате незаконных действий частного судебного исполнителя должник получил возможность самостоятельно распорядиться денежными средствами, подлежащими взысканию. При этом взыскателю не были перечислены денежные средства в размере 35,6 млн тенге".
По приговору суда частный судебный исполнитель признан виновным по ч. 1 ст. 251 (злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем) Уголовного кодекса РК.
"Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью частного судебного исполнителя".Прокуратура Алматы
21 сентября 2026 года стало известно, что казахстанские ЧСИ "утаили" от государства полмиллиарда тенге. Как им это удалось, рассказали в прокуратуре Павлодарской области.
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