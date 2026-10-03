МВД призвало казахстанских родителей усилить контроль за детьми

МВД Казахстана призвало родителей внимательнее следить за детьми после подведения итогов республиканского мероприятия "Внимание – дети!", сообщает Zakon.kz.

За время мероприятия полицейские выявили более 25 тыс. несовершеннолетних, находившихся ночью без сопровождения взрослых, сообщил начальник управления Комитета административной полиции МВД Асхат Дюсембеков.

В МВД напомнили об ответственности родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей и призвали контролировать времяпровождение и эмоциональное состояние детей.

Также полиция проверила дорожную инфраструктуру возле организаций образования. По итогам обследований выдано около 3 тыс. предписаний на устранение нарушений, а за неисполнение законных требований к ответственности привлекли более 40 должностных лиц.

Кроме того, проверено техническое состояние транспорта, перевозящего детей, усилены меры безопасности в местах обучения. Работа по повышению защищенности школ и профилактике происшествий с детьми продолжается.

Ранее в Уральске прооперировали ребенка с комом волос в желудке.