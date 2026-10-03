МВД призвало казахстанских родителей усилить контроль за детьми
За время мероприятия полицейские выявили более 25 тыс. несовершеннолетних, находившихся ночью без сопровождения взрослых, сообщил начальник управления Комитета административной полиции МВД Асхат Дюсембеков.
В МВД напомнили об ответственности родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей и призвали контролировать времяпровождение и эмоциональное состояние детей.
Также полиция проверила дорожную инфраструктуру возле организаций образования. По итогам обследований выдано около 3 тыс. предписаний на устранение нарушений, а за неисполнение законных требований к ответственности привлекли более 40 должностных лиц.
Кроме того, проверено техническое состояние транспорта, перевозящего детей, усилены меры безопасности в местах обучения. Работа по повышению защищенности школ и профилактике происшествий с детьми продолжается.
Ранее в Уральске прооперировали ребенка с комом волос в желудке.