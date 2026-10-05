"Били, проткнули руку ключом": в ДП Алматы отреагировали на скандальное заявление в соцсетях

Жительница Алматы опубликовала в социальных сетях заявление, в котором выдвинула серьезные обвинения в адрес сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

По словам автора публикации, 19 сентября 2026 года примерно в 06:00 утра в Алматы ее с парнем задержали сотрудники полиции.

"К нам применяли физическое насилие и унижающее человеческое достоинство обращение. Моего парня били, выкручивали ему руки и ноги, проткнули руку ключом, били головой о стену, таскали за волосы и наступали на ноги. Фотографию места повреждения руки я прикладываю к этому посту. В отношении меня также применяли физическое и психологическое давление. Кроме того, в отношении меня совершались действия сексуального характера без моего согласия, которые носили унижающий характер", – отмечает в своем рассказе казахстанка.

На вопросы, которые поступили от комментаторов, она уверенно заявила, что причин для задержания не было:

"К нам подошли, забрали и ничего не объяснили. Мы так и не поняли, что вообще происходит и на каком основании нас задерживают".

Корреспондент Zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции (ДП) за разъяснением.

В ведомстве на запрос уточнили, что распространяемые в социальных сетях сведения о якобы избиении и иных противоправных действиях сотрудников полиции не соответствуют действительности.

Также стражи порядка рассказали, что происходило на самом деле.

"19 сентября около 06:30 в полицию поступили жалобы жителей одного из домов по улице Байтурсынова на нарушение общественного порядка во дворе. Прибывшие сотрудники обнаружили молодого человека и девушку с признаками алкогольного опьянения. Они громко выясняли отношения и нарушали покой жильцов. На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправное поведение не реагировали и оказали сопротивление". Пресс-служба ДП Алматы

Когда их доставили в подразделение полиции, там они продолжили вести себя агрессивно, конфликтовать между собой, препятствовать проведению процессуальных действий и оказывать физическое сопротивление.

"Действия сотрудников полиции и поведение задержанных зафиксированы камерами видеонаблюдения. Имеющиеся видеозаписи опровергают распространяемые утверждения о применении к ним противоправных действий". Пресс-служба ДП Алматы

Теперь в отношении обоих граждан возбуждены административные производства за нарушение общественного порядка и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Материалы направлены в суд.

"По факту распространения ложных сведений об избиении и якобы иных противоправных действиях сотрудников полиции будет дана правовая оценка. В отношении лиц, распространяющих заведомо недостоверную информацию, будут приняты строгие меры в соответствии с законом". Пресс-служба ДП Алматы

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