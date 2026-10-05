#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
Общество

"Били, проткнули руку ключом": в ДП Алматы отреагировали на скандальное заявление в соцсетях

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:05 Фото: Zakon.kz
Жительница Алматы опубликовала в социальных сетях заявление, в котором выдвинула серьезные обвинения в адрес сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

По словам автора публикации, 19 сентября 2026 года примерно в 06:00 утра в Алматы ее с парнем задержали сотрудники полиции.

"К нам применяли физическое насилие и унижающее человеческое достоинство обращение. Моего парня били, выкручивали ему руки и ноги, проткнули руку ключом, били головой о стену, таскали за волосы и наступали на ноги. Фотографию места повреждения руки я прикладываю к этому посту. В отношении меня также применяли физическое и психологическое давление. Кроме того, в отношении меня совершались действия сексуального характера без моего согласия, которые носили унижающий характер", – отмечает в своем рассказе казахстанка.

На вопросы, которые поступили от комментаторов, она уверенно заявила, что причин для задержания не было:

"К нам подошли, забрали и ничего не объяснили. Мы так и не поняли, что вообще происходит и на каком основании нас задерживают".

Корреспондент Zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции (ДП) за разъяснением.

В ведомстве на запрос уточнили, что распространяемые в социальных сетях сведения о якобы избиении и иных противоправных действиях сотрудников полиции не соответствуют действительности.

Также стражи порядка рассказали, что происходило на самом деле.

"19 сентября около 06:30 в полицию поступили жалобы жителей одного из домов по улице Байтурсынова на нарушение общественного порядка во дворе. Прибывшие сотрудники обнаружили молодого человека и девушку с признаками алкогольного опьянения. Они громко выясняли отношения и нарушали покой жильцов. На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправное поведение не реагировали и оказали сопротивление".Пресс-служба ДП Алматы

Когда их доставили в подразделение полиции, там они продолжили вести себя агрессивно, конфликтовать между собой, препятствовать проведению процессуальных действий и оказывать физическое сопротивление.

"Действия сотрудников полиции и поведение задержанных зафиксированы камерами видеонаблюдения. Имеющиеся видеозаписи опровергают распространяемые утверждения о применении к ним противоправных действий".Пресс-служба ДП Алматы

Теперь в отношении обоих граждан возбуждены административные производства за нарушение общественного порядка и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Материалы направлены в суд.

"По факту распространения ложных сведений об избиении и якобы иных противоправных действиях сотрудников полиции будет дана правовая оценка. В отношении лиц, распространяющих заведомо недостоверную информацию, будут приняты строгие меры в соответствии с законом".Пресс-служба ДП Алматы

2 октября 2026 года в Алматы женщина попросила найти угрожавшего ей мужчину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Парни, студенты несут матрасы
06:36, 02 сентября 2026
"Не забудут никогда": студенты с матрасами в руках покорили соцсети
Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки
16:52, 17 сентября 2026
МВД выступило с заявлением по скандальным видео со школьницами и самокатом
Показал пистолет на камеру: чем обернулась публикация для жителя Алматы
22:22, 17 августа 2026
Показал оружие в соцсетях и оказался в полиции: история из Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас в прыжке на корте
16:20, Сегодня
Карлос Алькарас камбэком оформил выход в финал "пятисотника" в Токио
&quot;Спартак&quot; - &quot;Барыс&quot;
15:55, Сегодня
"Крутой матч": российский критик Шевченко в очередной раз восхитился игрой "Барыса" в КХЛ
Елена Рыбакина с Кубком US Open в руках
15:37, Сегодня
"Лучшие шансы": российский сайт GoTennis - об итогах US Open для Елены Рыбакиной
Главный тренер &quot;Барыса&quot; Михаил Кравец
15:17, Сегодня
Михаил Кравец из "Барыса" улучшил своё положение в рейтинге тренеров КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: