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Общество

"Планеты" возле Дворца школьников и смотровая площадка на аль-Фараби: что появится в Алматы

Алматы, объекты, благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:17 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Медеуском районе Алматы при создании новых общественных пространств внедряется подход, при котором каждая территория получает собственную концепцию и идентичность. Об этом 6 октября 2026 года рассказал аким района Еркебулан Оразалин, сообщает Zakon.kz.

Одним из таких проектов станет обновление пространства возле Дворца школьников.

"В основе концепции – тема космоса: на территории появятся арт-объекты и элементы благоустройства, связанные с планетами. Пространство ориентировано прежде всего на детей и семьи и объединит рекреационную и познавательную функции", – рассказал он.
Алматы, Дворец школьников, благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:17

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Алматы, Дворец школьников, благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:17

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Еще один крупный проект – благоустройство смотровой площадки на пр. аль-Фараби. Здесь планируется сформировать полноценное видовое общественное пространство с озеленением, прогулочными маршрутами и зонами отдыха.

Алматы, аль-Фараби, благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:17

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Алматы, аль-Фараби, благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:17

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Особенность нового подхода, по словам Еркебулана Оразалина, заключается в отказе от типового набора элементов благоустройства. Новые пространства проектируются с учетом назначения территории, окружающего ландшафта и потенциальных сценариев использования жителями.

Алматы, аль-Фараби, благоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:17

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Таким образом, задача заключается не только в физическом обновлении территорий, но и в создании новых точек притяжения с собственным узнаваемым образом.

аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:17

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Глава района также отметил, что благоустройство продолжается и непосредственно в жилых кварталах. В рамках "Бюджета народного участия" в районе реализуется 30 проектов, из которых 22 уже завершены. В программу вошли шесть дворовых и восемь общественных территорий, а также 16 проектов по устройству систем автоматического полива.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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