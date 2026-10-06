"Планеты" возле Дворца школьников и смотровая площадка на аль-Фараби: что появится в Алматы

В Медеуском районе Алматы при создании новых общественных пространств внедряется подход, при котором каждая территория получает собственную концепцию и идентичность. Об этом 6 октября 2026 года рассказал аким района Еркебулан Оразалин, сообщает Zakon.kz.

Одним из таких проектов станет обновление пространства возле Дворца школьников.

"В основе концепции – тема космоса: на территории появятся арт-объекты и элементы благоустройства, связанные с планетами. Пространство ориентировано прежде всего на детей и семьи и объединит рекреационную и познавательную функции", – рассказал он.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Еще один крупный проект – благоустройство смотровой площадки на пр. аль-Фараби. Здесь планируется сформировать полноценное видовое общественное пространство с озеленением, прогулочными маршрутами и зонами отдыха.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Особенность нового подхода, по словам Еркебулана Оразалина, заключается в отказе от типового набора элементов благоустройства. Новые пространства проектируются с учетом назначения территории, окружающего ландшафта и потенциальных сценариев использования жителями.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Таким образом, задача заключается не только в физическом обновлении территорий, но и в создании новых точек притяжения с собственным узнаваемым образом.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Глава района также отметил, что благоустройство продолжается и непосредственно в жилых кварталах. В рамках "Бюджета народного участия" в районе реализуется 30 проектов, из которых 22 уже завершены. В программу вошли шесть дворовых и восемь общественных территорий, а также 16 проектов по устройству систем автоматического полива.

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