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Общество

"Не поддавайтесь слухам": жителей крупного города Казахстана попросили не паниковать 8 октября

Караганда, город Караганда, виды города Караганды, виды Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 09:42 Фото: primeminister.kz
В Караганде в предстоящий четверг проверят систему оповещения населения. В связи с этим жителей и гостей крупного казахстанского города призвали не поддаваться панике и слухам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее оповещение сегодня, 7 октября 2026 года, опубликовали на сайте акимата Карагандинской области:

"8 октября в 10:00 в Караганде включат все имеющиеся звуковые электросирены. Проверка проводится по сигналу "Внимание всем!".

В ведомстве пояснили, что сирены запустят во время комплексного учения по проверке готовности системы оповещения территориального уровня.

"Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам, а также не игнорировать официальные сообщения".Пресс-служба акимата Карагандинской области

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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