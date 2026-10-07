"Не поддавайтесь слухам": жителей крупного города Казахстана попросили не паниковать 8 октября

В Караганде в предстоящий четверг проверят систему оповещения населения. В связи с этим жителей и гостей крупного казахстанского города призвали не поддаваться панике и слухам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее оповещение сегодня, 7 октября 2026 года, опубликовали на сайте акимата Карагандинской области:

"8 октября в 10:00 в Караганде включат все имеющиеся звуковые электросирены. Проверка проводится по сигналу "Внимание всем!".

В ведомстве пояснили, что сирены запустят во время комплексного учения по проверке готовности системы оповещения территориального уровня.

"Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам, а также не игнорировать официальные сообщения". Пресс-служба акимата Карагандинской области

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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