Почти 10 млрд тенге "спасли" от неэффективных расходов при ремонте дорог

В Казахстане мерами прокурорского надзора удалось пресечь неэффективное расходование 9,8 млрд тенге, выделенных на ремонт республиканских автомобильных дорог. Об этом сегодня, 7 октября 2026 года, заявили в Главной транспортной прокуратуре (ГТП) РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в ходе изучения дорожных проектов установлено, что при осуществлении среднего ремонта трассы "граница РФ (на Самару) – Шымкент" определенные участки также охватывались запланированной реконструкцией автодороги "Ұлғайсын – Сексеуіл".

"В связи с чем по мерам прокурорского реагирования пересмотрены объемы работ, что позволило сэкономить 7,1 млрд тенге". Пресс-служба ГТП РК

По данным надзорного органа, в другом случае, при капитальном ремонте автодороги "Жетыбай – Жанаозен – Кендерли – граница Туркменистана", сметой предусматривались некорректные цены на отдельные материалы и работы.

"На основании представления прокуратуры сметная стоимость пересчитана, и проект снижен с 21,6 до 18,9 млрд тенге". Пресс-служба ГТП РК

5 октября 2026 года стало известно, что после критики президента Касым-Жомарта Токаева акиматам областей и городов республиканского значения дали неделю на разработку планов по повышению качества местных дорог.