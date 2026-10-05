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События

"Должны быть устранены подрядчиками": акиматам дали неделю на разработку планов по повышению качества дорог

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:32 Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев в рамках итогового республиканского семинара-совещания "Качественные дороги: от планирования до эксплуатации" рассмотрел вопросы повышения качества местных автодорог, сообщает Zakon.kz.

В ходе семинара, как следует из релиза правительства за 5 октября 2026 года, участники уделили внимание не только отдельным этапам дорожных работ, но и формированию целостной системы управления местной дорожной сетью.

Вопрос качества дорог находится на постоянном контроле главы государства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость акцентировать внимание на конкретных результатах работы по развитию дорожной инфраструктуры. При этом одной из актуальных задач остается усиление требований к качеству дорожного полотна и повышение ответственности в отрасли.

Первый заместитель премьер-министра отметил необходимость жесткого контроля за качеством выполняемых работ и недопущения разрушения дорог. Представители местных исполнительных органов указали на важность приемки объектов только при полном соответствии установленным стандартам.

"В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока они должны быть устранены подрядчиками за счет собственных средств", – заявил Нурлыбек Налибаев.
первый заместитель премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев, семинар-совещание, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:32

Фото: primeminister.kz

Как отмечается, акиматы областей и городов республиканского значения в течение недели разработают трехлетние планы по повышению качества местных дорог.

"Документы должны охватывать весь цикл ремонтных работ: от определения приоритетных участков и разработки проектной документации до проведения строительно-монтажных мероприятий, контроля качества и последующего содержания дорожной сети".Пресс-служба правительства РК

Отмечается, что по итогам совещания сформирован перечень задач, направленных на повышение качества автомобильных дорог республиканского и местного значения.

первый заместитель премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев, семинар-совещание, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:32

Фото: primeminister.kz

Семинар-совещание, организованное Министерством транспорта, объединило заместителей руководителей центральных государственных органов и регионов, а также руководителей профильных компаний и организаций.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:32
"Уже начало разрушаться": Токаев раскритиковал качество дорог и новостроек в Казахстане

19 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительству и акимам предстоит обратить самое пристальное внимание на качество внутригородских и "страновых" дорог, то есть тех дорог, которые находятся за пределами больших и малых городов.

"Это наша "ахиллесова пята", это надо признать. Эту проблему никто не смог решить (что само по себе позорно) или попросту не захотел, а это уже саботаж. Примем меры по всей строгости закона", – подчеркнул президент во время выступления в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".

21 сентября в правительстве Казахстана отреагировали на поручение главы государства о дорогах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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