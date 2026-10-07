Обмениваться вооружением будут Казахстан и Сербия
В Курултае напомнили, что Соглашение совершено в Белграде 29 ноября 2023 года.
"Целью Соглашения является установление и дальнейшее развитие взаимовыгодного военно-технического сотрудничества на основе принципа равноправия между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия в соответствии с их национальными законодательствами", – говорится в заключении к закону.
Соглашение предусматривает осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, включающей вооружение, военную технику, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, переданной или разработанной в ходе сотрудничества, в том числе исключительные права на них (интеллектуальную собственность), и информацию в военно-технической сфере, конструкторскую, нормативную, техническую, технологическую и эксплуатационную документацию, а также любую другую продукцию, относимую национальными законодательствами государств сторон.
Ожидается, что Соглашение укрепит важные экономические отношения между Сторонами и создаст более благоприятные условия для дальнейшего развития оборонно-промышленного комплекса.
Ранее мы писали, что Казахстан и Россия возобновят соглашение о поставках нефти.