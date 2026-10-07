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Общество

Обмениваться вооружением будут Казахстан и Сербия

Авиационная база, авиабаза, военная авиация, вооруженные силы РК, армия, военнослужащие, военные, военные пилоты, военный пилот, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военная спецтехника, военно-воздушные силы РК, ВВС РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 11:08 Фото: akorda.kz
Депутаты Курултая 7 октября 2026 года во втором чтении приняли закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия о военно-техническом сотрудничестве", передает корреспондент Zakon.kz.

В Курултае напомнили, что Соглашение совершено в Белграде 29 ноября 2023 года.

"Целью Соглашения является установление и дальнейшее развитие взаимовыгодного военно-технического сотрудничества на основе принципа равноправия между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия в соответствии с их национальными законодательствами", – говорится в заключении к закону.

Соглашение предусматривает осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, включающей вооружение, военную технику, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, переданной или разработанной в ходе сотрудничества, в том числе исключительные права на них (интеллектуальную собственность), и информацию в военно-технической сфере, конструкторскую, нормативную, техническую, технологическую и эксплуатационную документацию, а также любую другую продукцию, относимую национальными законодательствами государств сторон.

Ожидается, что Соглашение укрепит важные экономические отношения между Сторонами и создаст более благоприятные условия для дальнейшего развития оборонно-промышленного комплекса.

Ранее мы писали, что Казахстан и Россия возобновят соглашение о поставках нефти.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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