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Происшествия

Озвучила просьбу – получила попытку удушения: скандал в алматинском автобусе

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 17:29 Фото: Zakon.kz
В Алматы мужчина внезапно напал на женщину в автобусе, сообщает Zakon.kz.

Пользователь Threads llyvdu сообщает, что инцидент произошел 25 августа 2026 года в автобусе 227.

"Ненормальный пожилой мужчина начал душить меня в автобусе. Приблизительно в 18:00 вечера я села на остановке Сейфуллина/Шолохова на заднем сиденье, попросив его подвинуться и занять одно место. На что получила без предупреждения внезапный удушающий захват. Пытаясь высвободиться, еле как толкая и пиная, а также с помощью мужчины рядом смогла наконец-то пересесть. Прошу обратить на это внимание и быть осторожными всех окружающих", – написала она.


В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы прокомментировали, что по данному проведена проверка.

"Установлены участники произошедшего, по результатам проверки правонарушитель привлечен к административной ответственности. Постановлением суда ему назначено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток", – сообщили в ведомстве.

ДП напоминает о необходимости соблюдать нормы общественного поведения и уважительно относиться к окружающим.

Это не первый скандальный случай в алматинском автобусе за последнее время. Ранее полицейские привлекли к ответственности водителя автобуса, который подрезал другой автомобиль и ответил неприличным жестом на сделанное ему замечание. А 20 августа в другом автобусе подрались мужчины, причем один достал нож. Как выяснилось, он был ранее судим.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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