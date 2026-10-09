Женщина устроила скандал и напала на полицейских, пытаясь "отбить" задержанного в Алматы – видео
Фото: Instagram/almaty.police
В одном из продуктовых магазинов на ул. Абишева в Наурызбайском районе Алматы попытка кражи закончилась задержанием. Об этом 8 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.
По данным стражей порядка, задержанный мармелад оплатил, шампунь спрятал под одежду.
"В магазин зашли двое мужчин. Сначала направились к стеллажам с алкоголем, затем переместились в отдел бытовой химии. На кассе один из них оплатил только мармелад, спрятав под одеждой шампунь. Работники магазина заподозрили неладное, проверили товар и вызвали полицию. На место прибыли участковый инспектор и следственно-оперативная группа. Задержанного попыталась "отбить" знакомая. Женщина устроила скандал и оказала сопротивление сотрудникам полиции".Пресс-служба ДП Алматы
Как сообщается, обоих доставили в Управление полиции Наурызбайского района.
Теперь каждому из них предстоит ответить за свои действия. Правовая оценка будет дана в установленном законом порядке.
Ране сообщалось, что квартира в центре Алматы оказалась с неожиданным "назначением". Что же в ней обнаружили полицейские, можете узнать здесь.
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