Женщина устроила скандал и напала на полицейских, пытаясь "отбить" задержанного в Алматы – видео

Фото: Instagram/almaty.police

В одном из продуктовых магазинов на ул. Абишева в Наурызбайском районе Алматы попытка кражи закончилась задержанием. Об этом 8 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным стражей порядка, задержанный мармелад оплатил, шампунь спрятал под одежду. "В магазин зашли двое мужчин. Сначала направились к стеллажам с алкоголем, затем переместились в отдел бытовой химии. На кассе один из них оплатил только мармелад, спрятав под одеждой шампунь. Работники магазина заподозрили неладное, проверили товар и вызвали полицию. На место прибыли участковый инспектор и следственно-оперативная группа. Задержанного попыталась "отбить" знакомая. Женщина устроила скандал и оказала сопротивление сотрудникам полиции". Пресс-служба ДП Алматы Как сообщается, обоих доставили в Управление полиции Наурызбайского района. Теперь каждому из них предстоит ответить за свои действия. Правовая оценка будет дана в установленном законом порядке. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police) Ране сообщалось, что квартира в центре Алматы оказалась с неожиданным "назначением". Что же в ней обнаружили полицейские, можете узнать здесь.

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