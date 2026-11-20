Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 21 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что почти всю страну накроет непогода.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, лишь на севере, востоке, юго-востоке РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

"По республике ожидаются туман, гололед, на западе, юге – усиление ветра, на юге – гроза". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предупредили, что в Казахстане в предстоящие выходные и понедельник, 21, 22 и 23 ноября 2026 года, ожидается неустойчивая погода – осадки, гололед, усиление ветра и туман. О том, какой будет погода в эти три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать здесь.