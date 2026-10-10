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Общество

ИИ вскрыл "гигантский" обман: Минфин перекрыл утечку 23 млрд тенге из ФСМС

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 20:49 Фото: freepik
После передачи Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) в ведение Министерства финансов в Казахстане перекрыли масштабные каналы утечки бюджетных денег и предотвратили финансовые потери на 23,4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства финансов РК. Как заявили в ведомстве, главной задачей реформы стало пресечение нецелевого расходования средств, выделяемых на лечение граждан.

В рамках уже возбужденных уголовных дел проводится процедура возврата более 7,9 млрд тенге, которые были незаконно выплачены поставщикам медуслуг.

Для выявления нарушений еще до перечисления денег специалисты задействовали новые цифровые инструменты, включая систему антифрод на основе искусственного интеллекта.

"Сохраненные и возвращенные средства направлены на оплату медицинской помощи. Для Министерства финансов принципиально, чтобы результат контроля выражался в конкретных изменениях в работе клиник и доступности лечения. Первые изменения уже происходят и медорганизации ощутили приток финансирования. В частности, увеличиваются лимиты финансирования медицинских организаций,больницы получили возможность оплаты медуслуг по факту оказания медпомощи. Ведется поэтапный отход от ограничений объемов помощи в виде применения линейной шкалы к медицинским организациям", – говорится в сообщении.

Параллельно Минфин занялся решением проблемы просроченной задолженности. В настоящее время по всей стране насчитывается 68 проблемных медорганизаций с долгами.

По каждой из них совместно с акиматами разработаны персональные планы финансового оздоровления.

"К концу 2026 года прогнозируется снижение просроченной кредиторской задолженности с 17 до 10 млрд тенге за счет увеличения доходной части и корректировки объемов там, где подтверждена неудовлетворенная потребность. По мере закрепления этих результатов пациенты должны почувствовать эффект в виде сокращения ожидания и более своевременного получения необходимого лечения", – добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что задачи первого этапа, поставленные президентом, выполнены в полном объеме. Теперь ведомство переходит ко второму этапу – глубокой трансформации подходов к финансированию.

В систему внедрят полноценные страховые механизмы с учетом сложности каждого диагноза, формированием резервов и непрерывным сопровождением пациента на всех этапах – от первичной диагностики до полной реабилитации.

16 января 2026 года мы писали, что правительство Казахстана выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций. В связи с этим премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать ФСМС Министерству финансов РК.

21 января на заседании правительства Олжас Бектенов заявил, что соответствующие проверки в Фонде социального медицинского страхования уже начаты. Премьер подчеркнул, что виновные лица будут привлечены к ответственности.

3 августа сообщалось, что в Казахстане выявлены схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). По данным фактам АФМ расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге.

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Канат Болысбек
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