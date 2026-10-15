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Общество

"Учителей заставляют нарушать закон": в Минпросвещения сделали заявление после возмущений из-за "Balazhan"

Учитель, кабинет, телефон, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 09:36 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Казахстане учителей и родителей школьников возмутила новая платформа "Balazhan". По их словам, в ней заставляют вводить личные данные, которые "никак не защищены". На это отреагировали в Министерстве просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

Так, жалобы казахстанцев и педагогов появились в одном из Instagram-пабликов еще на прошлой неделе.

Вот что написали учителя и родители школьников:

  • "Я педагог, но, как родитель, я против, чтобы мои данные вводили в какую-то систему: кто с кем живет, кто на кого учился, у кого какой диагноз".
  • "Подсудное дело. Если данные попадут куда-то, наша ЭЦП там, придется отвечать по закону. Мы учителя, и сами настаиваем на отмене этой платформы".
  • "Тоже возмущает момент входа в систему через ЭЦП. Почему учителя через свои персональные данные должны входить в сторонние программы, кто будет нести ответственность, если данные будут утеряны?!"
  • "Я категорически против, данные свои и своих детей давать отказываюсь! 1. Кто собирает и будет владеть базой данных? 2. Какие гарантии безопасности и неразглашения данных? 3. Для чего этой системе знать личные данные меня и моих детей?"
  • "Сами говорят о неразмещении личной информации, и сами же заставляют нарушать закон. Нам дали приказ, мы вбиваем в базу данных всю информацию о детях и родителях! А потом, как всегда, виноваты учителя, что не нарушили приказ, а нарушили закон!"
  • "Я учитель в одной из школ города и классный руководитель. Нас сейчас в школах заставляют заполнить платформу "Balazhan", а там все персональные данные родителей, вплоть до того, кто в каком вузе учился из родителей, ИИН, адреса, где, кто, кем работает. Насколько это законно и сколько можно издеваться над учителями?"
  • "Я, как родитель, написала отказ! Слишком много личных данных, которые, как всегда, ничем не будут защищены! Почему учителей обязуют регистрироваться на ней? С подписью ЭЦП – предоставление своих личных данных. Не через логин и пароль, а через ЭЦП! Где вы, родители? Возмущайтесь. Только нас могут услышать. Учителей давно не слушают".

Сегодня, 15 октября 2026 года, в Минпросвещения заявили, что Комитет по охране прав детей внедряет государственную цифровую платформу "Balazhan" в рамках реализации Концепции "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы.

"Основная цель платформы – своевременное выявление детей, нуждающихся в особом внимании, и организация необходимой помощи. "Balazhan" не предусматривает введения новых требований по сбору информации о детях и их семьях. Сведения, которые ранее педагоги вели в бумажных документах и различных информационных системах, теперь будут объединены на единой цифровой платформе", – уточнили в пресс-службе МП РК в четверг.

В ведомстве заверили, что первичные данные вносятся в платформу один раз, а в дальнейшем обновляются только по мере необходимости.

"Это позволит сократить объем бумажной документации, облегчить работу педагогов и улучшить взаимодействие между специалистами".Пресс-служба МП РК

Как сообщается, "Balazhan" является модулем Национальной образовательной базы данных. Защита персональных данных детей обеспечивается в соответствии с требованиями законодательства.

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"Новая система направлена на обеспечение непрерывного сопровождения детей, нуждающихся в поддержке, и повышение эффективности оказываемой им помощи", – уточнили в пресс-службе МП РК.

Ранее сообщалось, что министр просвещения приказом утвердил Правила использования абонентского устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования. Соответствующий приказ введен в действие с 9 октября 2026 года. Подробнее о том, когда и как ученики школ могут использовать мобильные телефоны, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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