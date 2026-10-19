Когда в Казахстане начнется Рамазан и в какие дни отметят Ораза айт и Курбан айт – опубликован календарь
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Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) утвердило календарь религиозных дат на 2027 год, сообщает Zakon.kz.
Согласно опубликованному календарю, Священный месяц Рамазан начнется 8 февраля, а Кадыр тун (Ночь предопределения) будет с 5 на 6 марта.
Праздник Ораза айт казахстанцы будут отмечать 9 марта, а Курбан айт – с 16 по 18 мая.
Календарь религиозных дат на 2027 год
В ДУМК пояснили, что начало месяцев по хиджре определено на основе данных международных астрономических исследовательских центров.
"Точные даты религиозных праздников могут сдвигаться на один день назад или вперед в зависимости от наблюдения новолуния", – заключили в Духовном управлении мусульман Казахстана.
На какие дни выпали Рамазан, Ораза и Курбан айт в Казахстане в 2026 году, можете узнать здесь.
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