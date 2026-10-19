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Общество

Приятную новость сообщили жителям Астаны перед Днем Республики

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, город Астана, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 13:49 Фото: akorda.kz
В Астане ко Дню Республики стартовали приятные акции, в рамках которых жители могут купить некоторые товары по сниженным ценам, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 октября 2026 года, объявили в пресс-службе столичного акимата:

"В Астане с 17 по 27 октября проходят республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики. В этот период жители и гости столицы могут приобрести продовольственные и непродовольственные товары по сниженным ценам, передает официальный сайт акимата Астаны".

Уточняется, что основной период скидок и специальных предложений продлится с 21 по 27 октября.

В эти дни в торговых центрах и магазинах столицы пройдут распродажи различных категорий товаров.

Инициаторами акций выступили Министерство торговли и интеграции (МТИ) РК и местные исполнительные органы.

Их проведение направлено на повышение доступности товаров для населения, поддержку отечественных производителей и развитие внутренней торговли.

Адреса торговых объектов, участвующих в акции Republic Day:

  1. Пр. Кабанбай батыра, 62.
  2. Пр. Туран, 37.
  3. Ул. И. Жансугурова, 8/1.
  4. Пр. Туран, 24.
  5. Пр. Кабанбай батыра, 21.
  6. Ул. Ж. Нажимеденова, 26.
  7. Ул. Сыганак, 17Б.
  8. Пр. Нургисы Тлендиева, 12А.
  9. Ул. Ахмета Байтурсынулы, 34.
  10. Пр. Туран, 53В.

Адреса торговых объектов, участвующих в акции "Bereke Fest":

  1. Пр. Туран, 55Д.
  2. Ул. Акжол, 28.
  3. Ул. Ж. Нажимеденова, 26.
  4. Пр. Нургисы Тлендиева, 15.
  5. Ул. Субханбердина, 2/1.
  6. Ул. Богенбай батыра, 26.
  7. Пр. Абая, 48, ТД "Жаннур".
  8. Ул. Кенесары, 4, ЖК "Эмират".
  9. Пр. Абылай хана, 27/3, ТД "Азия Сити".
  10. Пр. Туран, 65.
  11. Пр. Кабанбай батыра, 21, ТРЦ "Asia Park".
  12. Пр. Кабанбай батыра, 6/2.
  13. Ул. Чингиза Айтматова, 44.
  14. Ул. Достык, 18, БЦ "Москва".
  15. Ул. Масаты, 24.
  16. Пр. Улы Дала, 88.
  17. Пр. Кошкарбаева, 15А.
  18. Ул. С. Асфендиярова, 1.
  19. Ул. Жумекена Нажимеденова, 34А.
  20. Ул. Сыганак, 1Б, ТД Tumar.
  21. Ул. А. Байтурсынова, 34, ТРЦ Jibek Joly.
  22. Ул. Кенесары, 38.
  23. Ул. Сагадата Нурмагамбетова, 21, ЖК "Балкадиша".
  24. Ул. Анет баба, 7, ЖК "Кыран".
  25. Пр. Туран, 45.
  26. Коргалжынское шоссе, 43.
  27. Ул. А. Байтурсынова, 29А.
  28. Ул. Кенесары, 80.
  29. Пр. Кабанбай батыра, 9/2.
  30. Пр. Мәңгілік Ел, 53.
  31. Пр. Улы Дала, 61.
  32. Ул. Иманбаева, 7А.
  33. Пр. Кошкарбаева, 56.
  34. Ул. Аманжолова, 32.
  35. Ул. Мухамедханова, 19.
  36. Ул. Толе би, 46.
  37. Ул. Толе би, 57.
  38. Ул. Бокейхана, 8.
  39. Ул. Бокейхана, 20.
  40. Ул. Сарайшык, 8.
  41. Пр. Улы Дала, 27.
  42. Ул. Конституции, 22.
  43. Ул. Алматы, 11.
  44. Ул. Сыганак, 2.
  45. Ул. аль-Фараби, 9/1.
  46. Ул. Калдаякова, 17.
  47. Ул. Тыныбаева, 18.
  48. Пр. Улы Дала, 41/4.

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Динара Халдарова
Контент-редактор
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