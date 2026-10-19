Приятную новость сообщили жителям Астаны перед Днем Республики
Об этом сегодня, 19 октября 2026 года, объявили в пресс-службе столичного акимата:
"В Астане с 17 по 27 октября проходят республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики. В этот период жители и гости столицы могут приобрести продовольственные и непродовольственные товары по сниженным ценам, передает официальный сайт акимата Астаны".
Уточняется, что основной период скидок и специальных предложений продлится с 21 по 27 октября.
В эти дни в торговых центрах и магазинах столицы пройдут распродажи различных категорий товаров.
Инициаторами акций выступили Министерство торговли и интеграции (МТИ) РК и местные исполнительные органы.
Их проведение направлено на повышение доступности товаров для населения, поддержку отечественных производителей и развитие внутренней торговли.
Адреса торговых объектов, участвующих в акции Republic Day:
- Пр. Кабанбай батыра, 62.
- Пр. Туран, 37.
- Ул. И. Жансугурова, 8/1.
- Пр. Туран, 24.
- Пр. Кабанбай батыра, 21.
- Ул. Ж. Нажимеденова, 26.
- Ул. Сыганак, 17Б.
- Пр. Нургисы Тлендиева, 12А.
- Ул. Ахмета Байтурсынулы, 34.
- Пр. Туран, 53В.
Адреса торговых объектов, участвующих в акции "Bereke Fest":
- Пр. Туран, 55Д.
- Ул. Акжол, 28.
- Ул. Ж. Нажимеденова, 26.
- Пр. Нургисы Тлендиева, 15.
- Ул. Субханбердина, 2/1.
- Ул. Богенбай батыра, 26.
- Пр. Абая, 48, ТД "Жаннур".
- Ул. Кенесары, 4, ЖК "Эмират".
- Пр. Абылай хана, 27/3, ТД "Азия Сити".
- Пр. Туран, 65.
- Пр. Кабанбай батыра, 21, ТРЦ "Asia Park".
- Пр. Кабанбай батыра, 6/2.
- Ул. Чингиза Айтматова, 44.
- Ул. Достык, 18, БЦ "Москва".
- Ул. Масаты, 24.
- Пр. Улы Дала, 88.
- Пр. Кошкарбаева, 15А.
- Ул. С. Асфендиярова, 1.
- Ул. Жумекена Нажимеденова, 34А.
- Ул. Сыганак, 1Б, ТД Tumar.
- Ул. А. Байтурсынова, 34, ТРЦ Jibek Joly.
- Ул. Кенесары, 38.
- Ул. Сагадата Нурмагамбетова, 21, ЖК "Балкадиша".
- Ул. Анет баба, 7, ЖК "Кыран".
- Пр. Туран, 45.
- Коргалжынское шоссе, 43.
- Ул. А. Байтурсынова, 29А.
- Ул. Кенесары, 80.
- Пр. Кабанбай батыра, 9/2.
- Пр. Мәңгілік Ел, 53.
- Пр. Улы Дала, 61.
- Ул. Иманбаева, 7А.
- Пр. Кошкарбаева, 56.
- Ул. Аманжолова, 32.
- Ул. Мухамедханова, 19.
- Ул. Толе би, 46.
- Ул. Толе би, 57.
- Ул. Бокейхана, 8.
- Ул. Бокейхана, 20.
- Ул. Сарайшык, 8.
- Пр. Улы Дала, 27.
- Ул. Конституции, 22.
- Ул. Алматы, 11.
- Ул. Сыганак, 2.
- Ул. аль-Фараби, 9/1.
- Ул. Калдаякова, 17.
- Ул. Тыныбаева, 18.
- Пр. Улы Дала, 41/4.
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