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Общество

Перед выходными жителям Астаны сообщили приятную новость

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 10:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Акимат Астаны сегодня, 4 сентября 2026 года, обратился к жителям с приятной новостью. Речь – о сельскохозяйственной ярмарке, сообщает Zakon.kz.

Она пройдет в столице в эти выходные.

"В Астане 5 и 6 сентября пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка. На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам".Пресс-служба акимата Астаны

Мероприятие будет проходить в предстоящие субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00 в ТЦ "Keryen Joly" по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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