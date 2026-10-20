Свадебная поездка "братвы жениха" обернулась неприятностями в Атырау

В Атырау "братва жениха" грубо нарушила Правила дорожного движения (ПДД). В результате три автомобиля водворены на специализированную стоянку, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 20 октября 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Атырауской области:

"16 октября в дневное время в Атырау, вблизи мечети "Ыкылас", водители, участвовавшие в свадебном кортеже, грубо нарушили Правила дорожного движения. Их опасные действия создали угрозу жизни и безопасности других участников дорожного движения. В ходе проверки установлено, что водители 2004, 2006 и 2008 годов рождения выезжали на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации. Водитель автомобиля Toyota Camry совершил опасный маневр. Нарушения ПДД также допустили водители Lada Granta и двух автомобилей Lada Priora".

В частности, зафиксированы:

нарушения правил маневрирования,

непристегнутые ремни безопасности,

использование мобильного телефона во время управления автомобилем,

а также несоответствие транспортных средств техническим требованиям.

Кроме того, установлено, что один из водителей Lada Priora не имел права управления транспортным средством. К административной ответственности также привлечен владелец автомобиля, передавший ему управление.

В полиции региона отметили, что три автомобиля нарушителей водворены на специализированную стоянку.

Гражданам напомнили, что участие в свадебном кортеже не дает права нарушать ПДД.

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