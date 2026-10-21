МВД выступило с важным заявлением по автодороге Конаев – Баканас: что нужно знать казахстанцам

С сегодняшнего дня, 21 октября 2026 года, на участке автодороги Конаев – Баканас начнет работать система контроля средней скорости. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Как уточнила заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, с 00:00 среды на участке автодороги Конаев – Баканас начнет работать система контроля средней скорости.

"Протяженность контролируемого участка – 38 километров 965 метров. Важная особенность этого участка – переменный скоростной режим. Это значит, что разрешенная скорость на разных отрезках дороги разная. Поэтому будьте особенно внимательны к дорожным знакам и соблюдайте скоростные ограничения на каждом отрезке пути", – предупредила она водителей.

Спикер напомнила, как работает система.

"Камеры фиксируют время, когда автомобиль проезжает контрольные арки в начале и конце участка. По расстоянию и времени в пути система рассчитывает среднюю скорость. Поэтому сбросить скорость только перед камерой не получится: если вы превысили допустимую скорость на участке, нарушение будет зафиксировано", – объяснила Актоты Боранова.

Она подчеркнула, что цель МВД – не наказать.

"Мы хотим, чтобы водители держали безопасную скорость на всем пути, а не только перед камерой. Превышение скорости остается одной из главных причин тяжелых аварий на трассах", – отметила Актоты Боранова.

С 13 октября 2026 года в Казахстане контроль средней скорости заработал на четырех участках республиканских автодорог: "Уральск – граница РФ (Самара)", "Актобе – граница РФ (Оренбург)", "Костанай – Денисовка" и "Кандыагаш – Макат".

В связи с этим 14 октября МВД обратилось к водителям Казахстана с предупреждением.