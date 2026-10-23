Кульджинский тракт, ремонт и новые схемы: как с 24 октября поедут автобусы в Алматы

В Алматы с 24 октября 2026 года временно изменятся схемы движения автобусов № 68, 225 и 243. Об этом Zakon.kz сообщили в Транспортном холдинге города.

Известно, что изменения связаны с проведением ремонтных работ и организацией движения на отдельных участках дорог.

Так, автобус №68 изменит схему движения из-за реконструкции уличной канализационной сети на улице Сыргабекова – от улицы Алматинской до улицы Восточной.

В северном направлении: конечная остановка "Центральная / Жулдыз" – улица Салыкова (запад) – улица Утегенова (восток) – разворот на улице Утегенова (запад) – улица Рахмадиева (север) – улица Алматинская (запад) – улица Жарокова (север) – улица Исиналиева (север) – проспект Аль-Фараби (восток) – конечная остановка ТЦ "Esentai Mall".

В обратном направлении: конечная остановка ТЦ "Esentai Mall" – улица Жаксылыка Ушкемпирова (Ремизовка) (юг) – микрорайон Аскартау (Коктем) (восток) – разворот у санатория "Коктем" (запад) – улица Жаксылыка Ушкемпирова (Ремизовка) (север) – разворот на запад на проспекте Аль-Фараби – проспект Аль-Фараби (запад) – разворот на развязке на улице Жарокова (юг) – улица Исиналиева (юг) – улица Алматинская (восток) – улица Рахмадиева (юг) – улица Нурлы Байкенова (запад) – улица Аскара Кунаева (юг) – улица Утегенова (восток) – разворот на улице Утегенова (запад) – улица Салыкова (юг) – конечная остановка "Центральная / Жулдыз

Маршруты № 225 и № 243 будут следовать по измененным схемам в связи с установкой весовых комплексов и введением реверсивного движения на участке Кульджинского тракта.

№ 225

В западном направлении: Кульджинский тракт, первый поворот после АЗС "Газпромнефть" (север) – улица Аль-Фараби (запад) – улица Айтеке би (юг) – далее по схеме.

В обратном направлении: по схеме (Кульджинский тракт).

№ 243

В западном направлении: Кульджинский тракт, первый поворот после АЗС "Газпромнефть" (север) – улица Аль-Фараби (запад) – улица Айтеке би (юг) – далее по схеме.

В обратном направлении: по схеме (Кульджинский тракт).

Немного ранее мы писали о том, что в Алматы придумали, как сделать автобусы менее забитыми.