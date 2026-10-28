Мачете в салоне и три экипажа полиции: тревожный инцидент произошел в Алматы

Сообщение о драке на проспекте Райымбека в Жетысуском районе Алматы подняло по тревоге сразу три патрульных экипажа, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматы 27 октября 2026 года сообщили, что предполагаемые участники конфликта попытались уехать, однако их автомобиль был блокирован на улице Ангарской.

В салоне находились четверо мужчин и предметы, визуально схожие с холодным оружием. На место вызвали следственно-оперативную группу. Все обнаруженные предметы изъяты в установленном законом порядке и направлены на экспертизу. Судя по видео, мужчины в машине везли мачете, железные палки и арматуру.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Предстоит установить обстоятельства конфликта, причины произошедшего и роль каждого из задержанных", – отметили в полиции.

В комментариях казахстанцы выразили опасения по поводу участившихся случаев появления оружия в общественных местах:

Люди смотрю начали двигаться с ножами, чуть что, так сразу нож…

Это уже даже не нож. Кошмар!

Каждая вторая машина так в городе катается, понятий нет.

Нашлись самураи...

В этот же день, 27 октября, банальная ссора на Кульджинском тракте в Алматы переросла в задержание вооруженного водителя. Во время конфликта мужчина показал оппоненту предмет, похожий на пистолет.