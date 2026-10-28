Мачете в салоне и три экипажа полиции: тревожный инцидент произошел в Алматы
В Департаменте полиции Алматы 27 октября 2026 года сообщили, что предполагаемые участники конфликта попытались уехать, однако их автомобиль был блокирован на улице Ангарской.
В салоне находились четверо мужчин и предметы, визуально схожие с холодным оружием. На место вызвали следственно-оперативную группу. Все обнаруженные предметы изъяты в установленном законом порядке и направлены на экспертизу. Судя по видео, мужчины в машине везли мачете, железные палки и арматуру.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Предстоит установить обстоятельства конфликта, причины произошедшего и роль каждого из задержанных", – отметили в полиции.
В комментариях казахстанцы выразили опасения по поводу участившихся случаев появления оружия в общественных местах:
- Люди смотрю начали двигаться с ножами, чуть что, так сразу нож…
- Это уже даже не нож. Кошмар!
- Каждая вторая машина так в городе катается, понятий нет.
- Нашлись самураи...
В этот же день, 27 октября, банальная ссора на Кульджинском тракте в Алматы переросла в задержание вооруженного водителя. Во время конфликта мужчина показал оппоненту предмет, похожий на пистолет.