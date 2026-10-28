#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
455.63
507.89
5.65
Общество

Мачете в салоне и три экипажа полиции: тревожный инцидент произошел в Алматы

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, полиция, полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 06:37 Фото: Zakon.kz
Сообщение о драке на проспекте Райымбека в Жетысуском районе Алматы подняло по тревоге сразу три патрульных экипажа, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматы 27 октября 2026 года сообщили, что предполагаемые участники конфликта попытались уехать, однако их автомобиль был блокирован на улице Ангарской.

В салоне находились четверо мужчин и предметы, визуально схожие с холодным оружием. На место вызвали следственно-оперативную группу. Все обнаруженные предметы изъяты в установленном законом порядке и направлены на экспертизу. Судя по видео, мужчины в машине везли мачете, железные палки и арматуру.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Предстоит установить обстоятельства конфликта, причины произошедшего и роль каждого из задержанных", – отметили в полиции.

В комментариях казахстанцы выразили опасения по поводу участившихся случаев появления оружия в общественных местах:

  • Люди смотрю начали двигаться с ножами, чуть что, так сразу нож…
  • Это уже даже не нож. Кошмар!
  • Каждая вторая машина так в городе катается, понятий нет.
  • Нашлись самураи...

В этот же день, 27 октября, банальная ссора на Кульджинском тракте в Алматы переросла в задержание вооруженного водителя. Во время конфликта мужчина показал оппоненту предмет, похожий на пистолет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Секс-работницы, секс работницы, секс-работница, секс работница, притон
17:09, 20 октября 2026
Полицейские в Алматы нагрянули в два "боди-салона": массажистки оказались липовыми
пожар в автосервисе
23:42, 25 декабря 2023
Пожар разгорелся в здании автосервиса в Алматы
перекрытие дороги
14:35, 04 июля 2025
В Алматы перекроют участок проспекта Райымбека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Игроки Снежных Барсов в матче Молодёжной хоккейной лиги
07:16, Сегодня
"Снежные Барсы" разгромили "АКМ-Юниор" в Туле и одержали третью победу подряд в МХЛ
Генри Сехудо на турнире Misfitsboxing
06:48, Сегодня
"Я согласен с Исламом": Сехудо поддержал отказ Махачева от январского боя с Пратесом
Арман Царукян с чемпионским поясом RAF
06:20, Сегодня
Арман Царукян проведёт защиту титула лиги RAF против экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса
Стэн Вавринка благодарит местную публику после поражения в Базеле
05:51, Сегодня
Трёхкратный чемпион "Большого шлема" Вавринка завершил карьеру после поражения в Базеле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: