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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
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Общество

Зарплаты повысят до 40%: в ВОЗ поддержали решение Токаева

президент РК Касым-Жомарт Токаев, Послание народу Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 11:30 Фото: akorda.kz
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отреагировали на решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о повышении зарплат медицинским работникам, сообщает Zakon.kz.

Как отметил региональный директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сильная первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) начинается с поддержки медработников.

"Я искренне приветствую решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об укреплении кадрового потенциала первичного звена здравоохранения. С 1 января 2027 года предусмотрено повышение заработной платы специалистов участковой службы до 40% в зависимости от непрерывного стажа работы. Это позволит повысить доходы более 77 тыс. специалистов. Это инвестиция в тех, кто находится ближе всего к людям: врачей общей практики, медицинских сестер и других специалистов ПМСП", – написал он в соцсети X (Twitter) 28 октября 2026 года.

Они, как заявил Ханс Клюге, помогают предупреждать заболевания, выявлять риски на ранних стадиях, сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями и обеспечивать непрерывность медицинской помощи.

"Особенно отрадно, что эти шаги предпринимаются в преддверии 50-летия Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи, которое мы будем отмечать в 2028 году. Именно в Казахстане в 1978 году страны мира провозгласили ПМСП основой достижения здоровья для всех, а в 2018 году в Астане вновь подтвердили эту приверженность", – подчеркнул он.

В заключение региональный директор Европейского регионального бюро ВОЗ пожелал нашей стране удачи: "Іске сәт, Қазақстан!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 11:30
Новый механизм повышения зарплат медработников: от чего будут зависеть доплаты

Выступая 28 октября 2026 года с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев озвучил хорошую новость для медработников. Президент поручил правительству с 1 января 2027 года повысить им заработную плату. Позднее в Минздраве раскрыли, кому из медиков и на сколько повысят зарплаты.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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