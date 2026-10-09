Касается кандасов и иностранцев: в Минтруда объяснили, как оформлять документы через интернет

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказали, что получить ряд услуг в сфере миграции можно онлайн – через Портал миграционных процессов, сообщает Zakon.kz.

Специалисты пояснили, что migration.enbek.kz объединяет в одном цифровом пространстве сервисы для граждан Казахстана, этнических казахов, иностранных граждан, работодателей и инвесторов.

"На портале доступны услуги по присвоению статуса кандас, включению в региональную квоту приема кандасов, оформлению разрешений на трудоустройство трудовых иммигрантов и привлечению иностранной рабочей силы, а также другие миграционные сервисы". Пресс-служба МТСЗН РК

Первым шагом к получению услуги является регистрация.

Для начала работы необходимо перейти на портал и нажать кнопку "Войти", затем выбрать "Пройдите регистрацию".

Пользователю необходимо указать электронную почту и пароль, принять условия пользовательского соглашения и создать учетную запись. После этого на указанную электронную почту поступит сообщение для подтверждения регистрации.

Уже после авторизации пользователь переходит в личный кабинет. Перед получением услуги необходимо заполнить раздел "Персональные данные".

"Если у иностранного гражданина имеется ИИН, часть персональных сведений может быть получена из государственных информационных систем. Остальные необходимые данные пользователь заполняет самостоятельно. При этом важно внимательно проверить их достоверность перед сохранением". Пресс-служба МТСЗН РК

После заполнения персональных данных пользователь выбирает необходимую услугу, заполняет электронное заявление и направляет его на рассмотрение.

Отслеживать статус заявления и получать соответствующие уведомления можно в личном кабинете.

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