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Общество

До 36 литров воды на квадратный метр: акимат Алматы объяснил последствия дождя и попросил не мусорить

коммунальщики, мусор, дожди, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 09:51 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В пресс-службе акимата Алматы отчитались о работе по устранению последствий сильного дождя за 11 ноября 2026 года и сразу же обратились к жителям города, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве: "в отдельных районах города выпало до 36 мм осадков".

"Это значит, что на каждый квадратный метр пришлось до 36 литров дождевой воды. Конечно, при таком количестве осадков нагрузка на арыки и водоотводные системы значительно возрастает". Пресс-служба акимата Алматы

К тому же, уточнили специалисты, на некоторых участках арыки оказались забиты мусором.

"Да, на отдельных улицах образовались локальные подтопления. Коммунальные службы по всему городу работали в усиленном режиме. Специалисты очищали арыки от мусора и ила, а там, где скопилась вода, ее откачивали с помощью техники". Пресс-служба акимата Алматы

В акимате также заявили, что работы продолжаются, и обратились с просьбой.

"Уважаемые жители, просим не выбрасывать мусор в арыки. Давайте вместе бережно относиться к городу и уважать труд".Пресс-служба акимата Алматы

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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