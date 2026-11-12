До 36 литров воды на квадратный метр: акимат Алматы объяснил последствия дождя и попросил не мусорить

В пресс-службе акимата Алматы отчитались о работе по устранению последствий сильного дождя за 11 ноября 2026 года и сразу же обратились к жителям города, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве: "в отдельных районах города выпало до 36 мм осадков".

"Это значит, что на каждый квадратный метр пришлось до 36 литров дождевой воды. Конечно, при таком количестве осадков нагрузка на арыки и водоотводные системы значительно возрастает". Пресс-служба акимата Алматы

К тому же, уточнили специалисты, на некоторых участках арыки оказались забиты мусором.

"Да, на отдельных улицах образовались локальные подтопления. Коммунальные службы по всему городу работали в усиленном режиме. Специалисты очищали арыки от мусора и ила, а там, где скопилась вода, ее откачивали с помощью техники". Пресс-служба акимата Алматы

В акимате также заявили, что работы продолжаются, и обратились с просьбой.

"Уважаемые жители, просим не выбрасывать мусор в арыки. Давайте вместе бережно относиться к городу и уважать труд". Пресс-служба акимата Алматы

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Мы также писали о том, что 11 ноября 2026 года, после сильного дождя в Алматы из-за просевшего асфальта несколько автобусов провалились в ямы. Кроме того, по проспекту Достык провалился тротуар. А в объектив очевидцев еще попал затопленный вход на одну из станций метро.