#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+4°
$
444.76
495.37
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+4°
$
444.76
495.37
5.37
Общество

Жителям Астаны объяснили, почему выросли счета за отопление

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 12:36 Фото: pexels
Как рассчитывают плату за отопление в Астане и от чего зависит сумма в квитанции, подробно рассказали Zakon.kz в пресс-службе АО "Астана-Теплотранзит".

В организации напомнили, что 2 октября 2026 года в столице Казахстана начался отопительный сезон 2026-2027 годов.

В квитанциях, выставленных в ноябре, отражены начисления за потребленную в октябре тепловую энергию, включая отопление и горячее водоснабжение.

"Размер платы за отопление зависит от объема потребленной тепловой энергии, действующего тарифа и установленного порядка расчета". АО "Астана-Теплотранзит"

Как рассчитывается плата за отопление

Специалисты объясняют, если в многоквартирном жилом доме установлен и исправно работает общедомовой прибор учета тепловой энергии, начисления производятся на основании его показаний. Общий объем потребленной домом тепловой энергии распределяется между квартирами пропорционально их площади.

При отсутствии прибора учета, его неисправности либо истечении срока поверки начисления производятся в соответствии с действующим порядком расчета с учетом фактической температуры наружного воздуха.

"При этом размер платы за отопление может различаться от месяца к месяцу. На объем потребления тепловой энергии влияют температура наружного воздуха, особенности здания и режим его теплоснабжения". АО "Астана-Теплотранзит"

О действующих тарифах

Новые тарифы на тепловую энергию в Астане утверждены в июле 2026 года. Для населения стоимость отопления увеличилась на 10%.

На период с 16 июля по 31 декабря 2026 года установлены следующие тарифы для физических лиц:

  • При наличии общедомового прибора учета – 4 061,11 тенге за 1 Гкал без НДС.
  • При отсутствии общедомового прибора учета – 4 956,00 тенге за 1 Гкал без НДС.

Указанные тарифы применяются при расчете платы за тепловую энергию за октябрь 2026 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 12:36
Батареи на балконах и лишние секции: почему мерзнут целые дома в Алматы

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве допустил возможность корректировки сроков отопительного сезона в Казахстане с учетом изменения климата. Подробности – тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления
16:33, 12 февраля 2026
Как формируются счета за отопление: в "Астана-Теплотранзит" дали разъяснения
Тепловики Астаны нашли причину сбоя теплоснабжения
15:21, 21 декабря 2023
Тепловики Астаны нашли причину сбоя теплоснабжения
Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи
10:35, 05 сентября 2024
Когда в Астане включат отопление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ербол Хамитов на пьедестале
13:01, Сегодня
Победитель зимних Паралимпийских игр Хамитов стал чемпионом мира по пара-джиу-джитсу
Александр Шевченко поднимает кулак
12:48, Сегодня
Шанс на выход в полуфинал: превью и прогноз на матч Шевченко с Тиранте на ATP 250 в Швеции
Константин Генич оценил шансы сборных Узбекистана и России перед товарищеским матчем
12:34, Сегодня
Константин Генич оценил шансы сборных Узбекистана и России перед товарищеским матчем
Усман Нурмагомедов и Мераб Двалишвили
12:18, Сегодня
"Самое трусливое - нападать толпой": реакция мира MMA на атаку Нурмагомедова на Двалишвили
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: