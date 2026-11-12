Жителям Астаны объяснили, почему выросли счета за отопление

Как рассчитывают плату за отопление в Астане и от чего зависит сумма в квитанции, подробно рассказали Zakon.kz в пресс-службе АО "Астана-Теплотранзит".

В организации напомнили, что 2 октября 2026 года в столице Казахстана начался отопительный сезон 2026-2027 годов.

В квитанциях, выставленных в ноябре, отражены начисления за потребленную в октябре тепловую энергию, включая отопление и горячее водоснабжение.

"Размер платы за отопление зависит от объема потребленной тепловой энергии, действующего тарифа и установленного порядка расчета". АО "Астана-Теплотранзит"

Как рассчитывается плата за отопление

Специалисты объясняют, если в многоквартирном жилом доме установлен и исправно работает общедомовой прибор учета тепловой энергии, начисления производятся на основании его показаний. Общий объем потребленной домом тепловой энергии распределяется между квартирами пропорционально их площади.

При отсутствии прибора учета, его неисправности либо истечении срока поверки начисления производятся в соответствии с действующим порядком расчета с учетом фактической температуры наружного воздуха.

"При этом размер платы за отопление может различаться от месяца к месяцу. На объем потребления тепловой энергии влияют температура наружного воздуха, особенности здания и режим его теплоснабжения". АО "Астана-Теплотранзит"

О действующих тарифах

Новые тарифы на тепловую энергию в Астане утверждены в июле 2026 года. Для населения стоимость отопления увеличилась на 10%.

На период с 16 июля по 31 декабря 2026 года установлены следующие тарифы для физических лиц:

При наличии общедомового прибора учета – 4 061,11 тенге за 1 Гкал без НДС.

При отсутствии общедомового прибора учета – 4 956,00 тенге за 1 Гкал без НДС.

Указанные тарифы применяются при расчете платы за тепловую энергию за октябрь 2026 года.

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