Выступая 20 ноября 2026 года на третьем Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность учета климатических вызовов в деле обеспечения продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, в настоящее время публикуются различные прогнозы относительно климатической ситуации в мире на следующий год и последующий среднесрочный период.

"Климатическая повестка тесно переплелась с геополитикой и экономикой. В частности, высказываются опасения по поводу стремительно ухудшающегося состояния климата и предстоящих засух. Об этом я сейчас говорил в связи с внедрением искусственного интеллекта именно в сельское хозяйство. Некоторые эксперты называют 2027 год потенциально самым жарким за всю историю наблюдений". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что погодные аномалии грозят засухами, пожарами, наводнениями и, как следствие, тяжелыми последствиями для глобальной продовольственной безопасности, серьезными сбоями в мировых цепочках поставок.

"Все эти риски мы обязаны учитывать в развитии сельского хозяйства и управлении водными ресурсами, мы только подходим к решению этому вопросу, и, мне кажется, подходим медленными темпами. Потому что речь идет о самой важной задаче – обеспечении продовольственной безопасности нашей страны. В Астане находится штаб-квартира международной организации, занимающейся продовольственной безопасностью в рамках Организации Исламского сотрудничества. Профильное министерство совместно с этой организацией может разработать модельные рекомендации для Казахстана и наших партнеров относительно принятия мер с учетом тревожных тенденций в мире". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что особого внимания требует развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

"Эта тема сейчас широко обсуждается. За последние три года выпуск продовольственной продукции в стране увеличился почти на 15%. В частности, объемы производства растительных масел выросли на 36%, мясомолочной продукции – на 25%. Это хороший показатель. Важно сохранить данную динамику и в полной мере использовать потенциал перерабатывающей промышленности. Необходимо в оперативном порядке провести анализ и приступить к реализации проектов в сфере пищевой промышленности. Эти проекты будут способствовать снижению зависимости от импорта в обеспечении продовольственными товарами". Касым-Жомарт Токаев

Наряду с этим, как отметил глава государства, актуальной проблемой остается своевременное подключение новых производственных объектов к инженерным сетям.

"В целом, правительству совместно с акиматами предстоит разработать единый порядок оказания государственной поддержки данной отрасли. Кроме того, важно определить конкретные механизмы реализации поставленных задач, источники финансирования и установить сроки их выполнения. Вместе с тем мы должны признать, что в этой сфере до сих пор сохраняется излишняя бюрократизация". Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на третьем Форуме работников сельского хозяйства и обратился к фермерам и земледельцам. Также президент поднял вопрос о программе "Ауыл аманаты" и высказался о необходимости развития агрострахования. Вместе с тем глава государства поручил правительству устранить барьеры для экспорта животноводческой продукции.